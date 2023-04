Bernabé Zapata hizo la semana pasada un paréntesis en su apretada agenda para entrenar unos días en el Sporting Club de València y recuperarse de sus molestias en la rodilla.

Se tuvo que retirar en la primera ronda del Master 1000 de Miami ante Roberto Carballés por unas molestias en la rodilla ¿Está ya recuperado?

La rodilla va bien, me favorece que haya empezado ya la temporada de tierra batida, ya que es una superficie más blanda y no se resiente tanto. El apoyo es más suave y el tendón sufre menos.

Esta semana compite en el Abierto de Estoril ¿y después?

Después de Estoril iré a Montreal, luego el Conde de Godó en Barcelona y el Mutua Madrid Open. Eso es lo más inmediato. Ahora estoy más tranquilo al haber empezado a gira europea.

De momento ¿qué balance hace de este primer trimestre?

La gira en Sudamérica me ha ido muy bien, he jugado a un gran nivel, también durante el mes de febrero. He hecho partidos muy buenos, eso me ha hecho coger confianza. Estoy muy satisfecho de cómo me ha ido este inicio de temporada, sin duda mejor que otros años. A mí siempre me había costado empezar el año, coger ritmo, pero este año he conseguido hacer buenos resultados en torneos grandes.

Hace justo un año ocupaba la posición 124 de la ATP. En junio por primera vez entraba en el top 100 y ahora, ha llegado hasta el escalón 41. ¿Sorprendido con su evolución?

La verdad es que cuando pienso que hace un año era el 124 y ahora he llegado hasta el 41 me siento orgulloso, pero hay que seguir trabajando, la temporada es muy larga. Ojalá pueda seguir así pero hay que tener los pies en la tierra, sé que el calendario es muy largo y siempre hay altibajos. De momento mi objetivo es estabilizar mi actual ránking pero no quiero obsesionarme.

¿Ha notado que ahora se le conoce más en el Circuito?

Sí, se nota que cada vez me conocen más, los aficionados... También he notado que los rivales me conocen y me respetan más. Eso es bueno porque mentalmente influye también en el rival. Los que se enfrentan a mí saben que voy a luchar al máximo.

¿Ha cambiado en algo su forma de afrontar los partidos?

Ha empezado a trabajar en mi equipo Samuel Ribeiro que me está ayudando con mi entrenador, Carlos Navarro. Ahora estudiamos más los partidos a nivel táctico, analizamos a los rivales y eso lo estoy notando, me está dando resultados.

QEste año ha rozado ya dos finales, en Buenos Aires y Río. ¿Se ve pronto luchando por un título?.

En Argentina Carlos Alcaraz hizo un gran partido y la verdad es que no tuve tan cerca las semifinales como en Río, ante Norrie. Ojalá pueda pronto disputar una final, aunque no es algo que me marco como objetivo inmediato, ahora sólo pienso en hacer un buen año.

Usted conoce bien a David Ferrer, desde hace unos meses capitán de Copa Davis. ¿Se ve jugando la Fase de Grupos el próximo septiembre en València?

David Ferrer se puso en contacto conmigo, al igual que con otros jugadores, se interesó por mi calendario... ¡Ojalá pueda entrar en el equipo español!. Aunque luego no jugase, el mero hecho de estar convocado ya sería muy especial para mí. Estar con el equipo español en la Copa Davis y en mi casa, en València, sería una experiencia muy especial para mí. No es fácil porque en España tenemos jugadores muy buenos pero yo voy a trabajar para ganarme un puesto.

La cita cumbre de la temporada de tierra batida es Roland Garros. Allí, el año pasado usted fue la gran revelación convirtiéndose en el primer español que llegó hasta octavos procedente de la previa. Sólo cedió ante Zverev. ¿Tiene ganas de volver a París?

Procuro no pensar mucho en Roland Garros, antes tengo citas muy importantes, pero desde luego es un torneo mítico y muy especial sobre todo para los que nos gusta la tierra batida. Soy consciente de que igualar o superar lo de año pasado es muy complicado.