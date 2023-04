El Real Madrid desplegó su versión de Champions para sellar su pase a la final de Copa. En un partido mayúsculo en el Camp Nou los de Ancelotti, que ofreció una clase magistral con su planteamiento, golearon a un Barcelona que solo había perdido en su campo ante el Bayern. La pegada de Benzema y Vinicius y el oficio de Modric y Kroos desnudaron a este Barça que echó en falta a jugadores como Pedri o De Jong. El doblete ya no será azulgrana. Los blancos estarán en Sevilla ante Osasuna.

El quinto clásico

El crecimiento de este Barcelona de Xavi esta temporada se explica desde sus partidos contra el Real Madrid. Cuatro, con este cinco, de los que los blancos ganaron el primero en octubre (3-1), pero a la vuelta del Mundial este Barça ya era un equipo más hecho, con más cuajo. Entonces le ganó la final de la Supercopa en Arabia en un partido en el que el Madrid ni compitió (3-1), y en los dos últimos dos triunfos mínimos (0-1) en el Bernabéu y (2-1) en el Camp Nou.

De esos partidos han sacado los entrenadores muchas enseñanzas y eso debía explicar los onces. El del Barça, con cuatro centrocampistas, estaba muy condicionado por las bajas de Dembelé, Pedri, De Jong y Christensen. Control para dominar el juego en la medular, defenderse con la pelota y apretar mucho sin ella. En el Madrid a Ancelotti, que se ríe de Janeiro en estas cosas, le salió el instinto de centrocampista de buen pie que era y colocó a los “intocables”, Modric y Kroos, con Valverde de escudero, para lanzar a tumba abierta a Rodrygo y Vinicius con Benzema. Lo extraño fue la apuesta en el lateral izquierdo por Camavinga, sacando al francés del meollo y dejando en el banquillo a Nacho, junto a Ceballos y Asensio. Los tres damnificados habituales en todos los partidos grandes de esta temporada.

Amaga el Barça, pega el Madrid

Con esta propuesta la primera parte fue trepidante. Con más ruido que nueces se escenificaba un clásico eléctrico en el que Barça negaba la posesión al Madrid, que sufría sin pelota, pero se hacía vertical al recuperarla. Coreaba el Camp Nou el nombre de Messi, mientras Kessie asentaba el juego local. En la efervescencia del duelo destacaba la aspereza de Gavi frente a un Vinicius vigilado por Araujo que no rompía ni a jugar. En los blancos Valverde estaba desubicado y Modric desconectado. Pidieron los azulgranas un penalti por una de esas manos apoyada en el suelo de Alaba. Terminaba la primera parte sin porterías cuando un remate de Lewandowski fue salvado con una mano providencial de Courtois y la jugada derivó en una contra del Madrid que concluyó con gol de Vinicius. El Barça a la lona en la última jugada del primer asalto. Eliminatoria igualada. Ancelotti ya tenía su gol. Partido nuevo de 45 minutos.

Pero del vestuario salieron confirmando que el tanto pesó en ambos. Los blancos salieron mandando, con la pelota en los pies y saliendo adelante. De hecho, a los tres minutos Modric salió de un eslalom, Rodrygo arrastró media defensa con un buen desmarque y el croata se la dejó a Benzema, que batió a Ter Stegen desde el borde del área. Otra vez a la lona el Barça. Quedaba mucho por jugarse, pero los de Xavi acumulaban más cemento que magia en el campo con Kessie, Busquets y Sergi Roberto en la medular. Sin Pedri y De Jong los azulgrana se encomendaban a los latigazos de Raphinha y Lewandowski, y en la banda calentaban Ferran y Ansu.

Kessie se dispara en el pie

Y entonces Kessie hipotecó la eliminatoria para los culés al pisar a Vinicius en una jugada sin peligro. Penalti inapelable que Benzema anota engañando a Ter Stegen. 0-3 y media hora por delante. La consistencia azulgrana se desvanecía y a punto estuvo de llegar el cuarto en una jugada que no remachó por centímetros Rodrygo. Entonces Xavi decidió sacar a Kessie, el tapón de la bañera, por Ansu, prefiriendo dejar a Gavi y Sergi Roberto en el campo, ambos con amarilla. El Barça no tenía capacidad para construir y lo que era peor, para robar. El Madrid olía sangre y el once que Ancelotti tenía sobre el césped era demoledor. Tenía jugadores para tocar y congelar el partido, con Kroos y Modric, y para atacar los espacios con Vinicius y Rodrygo.

Xavi, en otro cambio discutible, sacó a Raphinha por Ferran. Retiraba un cuchillo de carne para poner uno de pescado en un partido de colmillo. Courtois apenas tuvo que realizar un par de paradas de exigencia en un duelo que los blancos enfriaron con la pelota en los pies. Benzema ponía la puntilla con otra contra que comenzó a vaciar la grada del Camp Nou. Después de dos tropiezos, Carletto le ganaba el partido en la pizarra a un Xavi que no encontraba soluciones. Así languideció el partido y el Barça, ante un Madrid en el que Ancelotti se sigue aferrando a la mejor coartada que hay para que no se le cuestione en el banquillo blanco: ganar títulos. Está a uno de la Copa y a cinco de la Champions. Y con la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en las alforjas. Xavi se tendrá que conformar con la Liga.