Por Por primera vez desde hace varias jornadas el Valencia afronta un partido de liga con todos los futbolistas de la plantilla disponibles. El cien por cien de efectivos llega en un momento clave de la temporada, justo cuando el equipo de Rubén Baraja comienza una travesía en la que se verá las caras a cinco rivales directos por la permanencia. Empezando esta tarde a las 18:30 horas en el Power Horse Stadium.

El Pipo se los lleva a todos a excepción de Jaume, fuera de la dinámica del equipo desde hace mucho tiempo después de una lesión grave en su rodilla. Eso significa que jugadores como Toni Lato o Gabriel Paulista regresan a la convocatoria. Ambos cayeron lesionados antes incluso del último parón por compromisos internacionales, y el descanso de dos semanas no fue suficiente para que regresaran a la lista contra el Rayo.

Baraja celebra ahora tener más posibilidades a la hora de confeccionar el once, e incluso más variantes para dibujar el esquema sobre el césped. Con el lateral de La Pobla de Vallbona ya disponible gana enteros la posibilidad de formar un doble lateral en el carril zurdo con José Luis Gayà. En la derecha, con Thierry y Foulquier como protagonistas, ya lo ha probado en alguna ocasión. No podrá hoy, ya que el portugués se ha quedado fuera de la lista por una molestia muscular. Por su parte, Paulista vuelve a ser una opción para el once después de que ni Cömert ni Cenk se hayan establecido junto a Diakhaby.

Nico, disponible

Otra de las noticias más positivas es que Nico González podrá jugar. El gallego sufrió un leve esguince de tobillo frente al Rayo Vallecano, pero esta semana ha sido suficiente para superar sus molestias. Ayer, de hecho, entrenó con el grupo sin complicaciones, superando así la prueba de fuego para determinar si estaba apto o no. Nico puede ser una pieza clave para el nuevo sistema que podría emplear el Pipo. SUPER contó ayer que el vallisoletano medita dibujar un doble pivote en el centro del campo para que Cavani, en ataque, se sintiera más arropado con otro punta a su lado o un mediapunta por detrás. En ese esquema el jugador cedido por el Barça tendría muchas papeletas de ser uno de los dos integrantes del doble pivote.