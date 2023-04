Jon Rahm aspira al cierre de esta edición a su segundo ‘Grand Slam’ tras ganar el US Open en 2021 y a vestir la que sería la sexta chaqueta verde del golf español, tras las que lograron Severiano Ballesteros (1980 y 1983), Jose María Olazabal (1994 y 1999) y el valenciano Sergio García (2017). El vasco de Barrika recortó dos golpes sobre Koepka en la reanudación de la tercera jornada, y acabó por superarle y ponerse líder a mitad del cuarto recorrido, con dos golpes de ventaja, precisamente el 9 de abril, cuando nació el genio de Pedreña, Severiano Ballesteros, que hubiera cumplido ayer 66 años. Un Seve pionero para el golf europeo e ídolo de muchos, entre ellos un Rahm al que no le es ajeno la fecha y el sabor especial que tendría ganar el Masters en este día. Por otro lado, Tiger Woods no inició el maratón del domingo, y anunció su retirada del torneo con una cojera evidente y bajo la ovación del público.