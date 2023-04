En un duelo ante un rival directo, el Valencia BC se vio superado por un Joventut (85-70) que, de la mano de Andrés Feliz y de Joel Parra, pone tierra de por medio con los taronja en la clasificación, lo que obliga a los de Mumbrú a pensar sólo en el objetivo de entrar en el playoff, aunque sea sin superar la octava plaza.

Con el habitual descarte de Jared Harper en la Liga Endesa y sin un Bojan Dubljevic al que Álex Mumbrú no forzó tras su lesión en la rodilla derecha, el técnico apostó por un cinco inicial formado por Chris Jones, Jonah Radebaugh, Josep Puerto, James Webb III y Kyle Alexander.

Los primeros puntos cayeron del lado local de la mano de Joel Parra y de Kraag, pero los taronja no tardaron en igualar el parcial inicial con Jones y Alexander, quien previamente se lució con un espectacular tapón.

Birgander, Busquets y de nuevo Parra desde el 6,75 seguían sumando en cada acción de ataque local, pero en ese intercambio de canastas, los taronja encontraron en Radebaugh a su jugador más inspirado para mantener el ritmo de los de Carles Duran, con nueve puntos consecutivos (13-13).

Acto seguido, Jones puso por delante al Valencia BC por primera vez en el partido, pero dos acciones consecutivas de Andrés Feliz y los puntos de Busquets y Tomic permitieron a los locales cerrar el primer cuarto con cuatro puntos de ventaja (21-17).

El Valencia BC terminaba el primer cuarto con solo tres jugadores sumando. Un problema al que intentó poner remedio Jasiel en un gran segundo cuarto del cubano, en el que sumó 7 puntos.

Shannon Evans, que descansó el primer cuarto, intentaba guiar a los tarona como hizo en los tres últimos partidos, aunque no pudo evitar el parcial de 7-0 con el que el Joventut llegó al descanso gracias al acierto de Tomic, Parra y un Ellenson (37-32). Ya en la segunda parte, los de Mumbrú empezaron a tener problemas para anotar, con fallos en el tiro y pérdidas que se agravaron cuando Parra, Ellenson y Andrés Feliz, con un nuevo triple, abrieron brecha hasta un preocupante 46-34.

López-Arostegui rompió la mala racha con triple a tablero en la vuelta a la pista y Jasiel no tardó en poner el 46-39. Lo peor parecía haber pasado, pero Parra volvió a hacer saltar todas las alarmas con un nuevo triple que devolvió los 10 puntos de ventaja.

Un nuevo momento crítico del que se salió de la mano de Claver, con un triple antes de otra gran acción a aro pasado con la que puso al Valencia Basket a solo tres puntos (49-46). Y así se llegó hasta el intercambio final de canastas de la mano de Guy, Jasiel, Parra y López-Arostegui, antes del último tiro libre de Feliz (56-53).

Sólo diez segundos tardó Shannon Evans en empatar el partido con un triple. López-Arostegui le ayudaba con un triple y Jasiel volvía a poner por delante a los taronja (62-63). El partido cogía un ritmo de vértigo y solo faltaba el intercambio de triples entre Ellenson y Radebaugh para elevar la tensión y los nervios. Pero el Valencia BC bajó, la intensidad y Andrés Feliz rompió el partido hasta el definitivo 85-70.

Mumbrú no podía ocultar su enfado: «Estoy muy molesto y decepcionado con alguno en particular. Tenemos que trabajar más duro y muchas más horas porque hay que revertir esto. Nos hemos parado defensivamente y en ataque no encontrábamos soluciones».