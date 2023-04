El Valencia no solo perdió tres puntos vitales, sino que vio como Justin Kluivert y Nico González tuvieron que marcharse del campo antes de tiempo con molestias. Esta mañana está previsto que Justin se someta a las pruebas médicas para conocer el alcance exacto de una lesión que apunta a ser muscular. La dolencia de Nico no entraña ni mucho menos la gravedad de Kluivert. De hecho parece que la lesión es de un grado muy similar a la que sufrió ante el Rayo y no está descartado para recibir al Sevilla la próxima jornada.