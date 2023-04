El español Jon Rahm expresó su orgullo por coronarse con el primer Masters de su carrera en el 40 aniversario del segundo triunfo en Augusta de su compatriota Seve Ballesteros, en el día de su cumpleaños y en el domingo de Pascua. «No sé dónde estaría sin él. Ganar el Masters en el 40 aniversario de su victoria, en su cumpleaños, en el domingo de Pascua, es increíblemente importante para mí», afirmó Rahm. «Sé que Ballesteros me animaba», agregó.

El vasco reconoció que le costaba encontrar palabras para describir sus emociones y consideró que en el hoyo 13 empezó a creer en sus opciones de triunfar en Augusta.

«Phil Mickelson y Jordan Spieth hacían ‘birdies’ e iban fuerte. Quería estar seguro de no ponerme en una situación difícil en el hoyo 10, 11 y 12. Luego en el 13 empecé a atacar. No hay un sólo momento en el que empecé a creer en mis opciones, pero el 13 fue el comienzo de eso», aseguró. al finalizar, se abrazó con Olazábal. «Me dijo que es el primero de muchos más. Creo que si la conversación hubiera durado más, terminaríamos llorando. Me gusta que se repita la historia».

El mundo aclama a Rahm

Cayó rendida España entera a los pies de Rahm pasada la una de la madrugada del domingo al lunes. Lo aclaman también en la cuna del golf, Reino Unido, y países como Italia o Estados Unidos, cuya prensa no escatimó en elogios este lunes llevando la victoria de ‘Rhambo’ a sus portadas. Incluso en Francia, donde los deportistas españoles no acostumbran a ser demasiado bien tratados, le llovieron los elogios a Jon.

«Rahm gana el 87º Masters», recogió el diario ‘L’Équipe’ en una crónica que también titularon por «Rahm, en la cima del mundo». En Reino Unido, «La demostración de calidad de Rahm acaba con el levantamiento rebelde», publicó ‘The Times’ apuntando al conflicto entre el PGA Tour y el LIV Tour, ya que Rahm pertenece al PGA, mientras que Koepka dio el salto al nuevo circuito saudí.