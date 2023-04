El ocho veces campeón del mundo Marc Márquez (Honda) se perderá también el GP de Estados Unidos de MotoGP de este próximo fin de semana en Austin (Texas), uno de los circuitos, no solo que más le gusta, sino en el que ha conseguido más victorias. Tras un último TAC, Márquez y su equipo médico, dirigido por el doctor Ignacio Roger de Oña, del Hospital Ruber Internacional de Madrid, confirmaron ayer que el primer metacarpiano de la mano derecha sigue en proceso de curación. Después de analizarlo con el equipo Repsol Honda y HRC, todos los implicados optaron por dejar que la lesión se cure completamente y evitar riesgos. Márquez continuará trabajando en su rehabilitación para reaparecer en el GP de España en Jerez el último fin de semana de abril, donde, probablemente, tenga que cumplir las dos vueltas lentas de sanción que arrastra tras atropellar al portugués Miguel Oliveira.

El propio Márquez lo explicaba en un comunicado en redes sociales: «Hemos decidido no correr ningún riesgo y, por tanto, no podré correr». El de Cervera confesaba que todavía no está recuperado de lo ocurrido en el GP de Portugal. «Acaban de realizarme un TAC y se ha visto que el hueso está aún en proceso de consolidación», y añade que «seguiremos trabajando». El de Honda agradeció el apoyo de sus fans: «Espero poder subirme de nuevo a la moto cuanto antes. ¡Nos vemos pronto!». El piloto alemán Stefan Bradl será su sustituto.