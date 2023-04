Martín Queralt abandona la Torino ante la permanencia de Aurelio Martínez

La permanencia de Aurelio Martínez en la Tertulia Torino ha acabado por provocar la salida del colectivo de uno de sus miembros más destacados, como Juan Martín Queralt (València, 1945). El catedrático de derecho financiero, consejero del Valencia CF en la etapa de Arturo Tuzón y primer presidente de la Fundación del club blanquinegro expresa con su renuncia, avanzada por el periodista Paco Lloret, el malestar creciente en el seno de la asociación por la continuidad de Martínez. Un disgusto que ha ido tomando cuerpo en los últimos meses, que ya ha sido expresado en más de una reunión de la Tertulia Torino, y que tuvo como detonante final la declaración de Martínez en el reciente juicio por la venta del Valencia. El tono desafiante y muy poco autocrítico del expresidente de la Autoridad Portuaria en su declaración, a pesar del evidente saldo desastroso de la gestión de Peter Lim desde 2014, y que Martín Queralt presenció en directo en la Ciudad de la Justicia, ha acabado decepcionando por completo al jurista y provocando una marcha que deja tocado al colectivo. En principio, Martín Queralt sí seguirá integrando la plataforma opositora a Peter Lim «De Torino a Mestalla».

La renuncia de Martín Queralt no es la única, ya que miembros de la Tertulia como Miquel Nadal y Rafa Lahuerta ya han trasladado igualmente su intención abandonar la asociación, presidida por José Rafael García-Fuster y que desde 1995 reúne a miembros destacados de la sociedad civil local de militancia valencianista. Según pudo saber este periódico, en las últimas reuniones Martín Queralt manifestó su voluntad de dimitir si Martínez continuaba integrando el colectivo y no se abordaba su expulsión. Mientras que el impacto popular del juicio por la venta del club sí ha influido en la salida de Aurelio de sus responsabilidades en el puerto, en la Tertulia Torino todavía no ha tenido efecto. La votación que todavía no se ha podido efectuar por una simple cuestión formal, ya que en el cónclave de este pasado martes, (en el restaurante Nou Gourmet de València, y del que no hubo ni la tradicional foto de familia), no estaba contemplada en el punto del orden del día.

Sin embargo, en varias intervenciones de la veintena de miembros presentes, entre los que ya no estaba Martín Queralt, se trasladó la necesidad de plantear dicha votación.

No va desde 2014, ni tampoco se va

Se da la circunstancia de que Aurelio Martínez sigue siendo miembro de la Tertulia Torino a pesar de no acudir a ninguna reunión desde 2014, cuando como presidente de la Fundación del Valencia, junto a más patronos que siguen siendo componentes de la asociación, dio el visto bueno a la venta del club de Mestalla a Peter Lim. Desde entonces, Martínez no ha estado activo ni siquiera en el grupo de whatsapp del colectivo, pero tampoco ha querido forzar su salida. Cabe recordar que Martínez, de 76 años, es miembro del núcleo fundacional de la Tertulia Torino desde 1995, junto a García-Fuster, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el periodista Pablo Salazar.

La permanencia de Martínez en la Tertulia Torino tiene el agravante de coincidir con la peor crisis deportiva, económica e institucional que se recuerda en el Valencia, lo que ha multiplicado el malestar interno en un momento crucial para la historia del club de Mestalla. Más allá de expresar la preocupación por la situación general del club, o de apremiar a las instituciones públicas a implicarse en la búsqueda de soluciones, la asociación no ha aumentado en exceso un nervio tradicionalmente poco combativo, a pesar de la pluralidad de voces internas que la representan y en las que existe el consenso mayoriatario de que la compraventa del club en 2014 fue un error histórico.

Con la marcha emblemática de Martín Queralt, siguen como principales cabezas visibles de la asociación García-Fuster, junto a nuevos miembros como el abogado Pablo Delgado, que ha formalizado su entrada junto a Javier Subirats, Julia Pérez Broseta y Vicente Martínez Lafuente. La preocupación por la grave situación clasificatoria del Valencia, con un riesgo grande de descenso a Segunda división, fue otro de los temas que más conversaciones suscitó.

La permanencia de Martínez en la Torino, a diferencia de su rápida salida del Puerto tras el juicio de la venta, ha provocado malestar interno en el colectivo. F