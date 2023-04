Rafael Nadal no disputará la próxima semana el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó al seguir su proceso de recuperación de la lesión que se produjo en el Abierto de Australia, según confirmaron ayer el propio jugador y la organización del torneo. La baja de Nadal deje al torneo si su principal estrella, pues el balear tiene el recórd de títulos en el Godó (ha ganado 12 veces en 16 participaciones) y la pista central del RCT Barcelona-1899 lleva su nombre.

«Barcelona es un torneo que es especial para mí, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es especial. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición», declaró Nadal sobre su ausencia en el cuadro. David Ferrer, director deportivo del torneo, lamentó la baja del exnúmero uno del mundo: «Es una pena no poder contar Rafa».