No es ninguna novedad, pero el árbitro volvió a equivocarse -VAR mediante- de forma flagrante en contra el Valencia CF. El partido contra el Sevilla fue una gota más en un vaso que colmó hace tiempo y que está contribuyendo y mucho en arrastrar al equipo hacia el abismo. El atropello sin precedentes que está sufriendo la entidad de Mestalla le está costando puntos y después del último choque motivó, al fin, una declaración contundente a nivel institucional por el nulo respeto que se está teniendo al club desde el estamento arbitral en un curso que ya empezó , precisamente, con la polémica sanción a José Luis Gayà y que generó un sangrante agravio comparativo.

En el duelo contra los hispalenses hubo dos acciones muy claras que se suman a una larga lista de errores claros que han costado ocho puntos al Valencia según ArchivoVAR. Para empezar en el primer gol hay una falta evidente de Badé sobre Yunus que el colegiado no fue a revisar y con 0-1 en el marcador, Del Cerro Grande también decidió no señalar penalti a pesar de que la mano de Fernando -despegada del cuerpo, que le hizo ocupar más espacio y evitar el avance de Castillejo- fue también cristalina.

Este doble error llegó solamente una jornada después de otro fallo clave en la lucha por eludir el descenso. El fin de semana anterior, en el Power Horse Stadium, el VAR también volvió a perjudicar gravemente a los valencianistas al no señalar un penalti clarísimo de Fernando sobre Justin Kluivert en el que el guardameta arrolló al atacante neerlandés dentro del área, pero el colegiado hizo caso omiso y ni siquiera la revisó.

No costó puntos, pero solo tres jornadas atrás (en la 25) tampoco señalaron un penalti de Lucas Torró sobre Samuel Lino contra Osasuna. Y lo grave es que la jornada anterior (24) tuvo lugar el claro penalti de Frank Kessié sobre Fran Pérez en el Camp Nou que pudo permitir el empate valencianista, pero que el colegiado decidió negar sin revisar siquiera una acción tan evidente como aquella, en la que el contacto fue claro e imposibilitó el avance del extremo.

Y dos jornadas atrás (22), contra el Getafe, se perdonó una clarísima segunda amarilla a Djené por una falta sobre Kluivert todavía con el marcador empatado. Suma y sigue, ya que en la jornada 19 tuvo lugar la actuación más grave, la de Figueroa Vázquez en el José Zorrilla, que no pitó un penalti de Joaquín sobre Lato, perdonó la roja a Aguado por un entradón sobre Castillejo y dio validez al gol de Larin a pesar de la clara fata previa que hubo sobre Kluivert y que debió invalidar la acción.

El Valencia, que en toda la temporada no se había quejado, veía como en la mayoría de jornadas recibía arbitrajes en contra. En la 18, solo una atrás, también. Penalti señalado a Gabriel Paulista en un balón que le dio primero en el cuerpo, luego en el suelo y que ni siquiera iba a portería. En la jornada 13 fue el anterior error claro, cuando no se pitó en Anoeta un penalti de Diego Rico sobre Thierry. El fin de semana anterior, contra el Barça, también hubo un fallo manifiesto en el que el VAR pudo intervenir y se lavó las manos: la entrada de Marcos Alonso por detrás a Marcos André. No lo expulsaron a pesar de ser una entrada fea y siendo el último defensa. Y, por último, el primer gran error: el penalti de Nico sobre Amath contra el Mallorca en la jornada 11 en el que el gallego noi siquiera tocó al atacante bermellón. Otra vez con la opción de revisarlo decidieron penalizar al Valencia.

El curso arrancó con cuatro partidos de sanción para Gayà por cargar contra un arbitraje de la temporada anterior a pesar de que a ningún otro futbolista ni entrenador le sancionaron en el pasado por frases iguales o peores. Gerard Piqué, Iago Aspas o Álvaro Cervera se emplearon con la misma o mayor contundencia que el de Pedreguer y ninguno tuvo una sanción. Posteriormente al capitán del Valencia tampoco recibieron sanción personas como Carlo Ancelotti. Ni antes ni después hubo el mismo castigo.