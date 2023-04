No se recuerda en el fútbol español una gestión más deficiente que la de Meriton Holdings en el Valencia CF. Desde su desembarco en 2014, Peter Lim no solo ha empequeñecido a uno de los clubes más grandes del fútbol español, si no que no muestra ningún tipo de miramientos ni preocupación durante el agónico proceso. De hecho todo lo contrario. El singapurense se niega a dar la cara mientras algunos de sus socios se han dedicado en los últimos años a mandar callar a Mestalla o bailar a modo de burla al ritmo de las protestas de la afición.

El valencianismo, que nunca ha dejado de lado a los jugadores, tiene un límite, y Meriton lo ha traspasado. El pasado domingo, en la tétrica derrota en casa ante el Sevilla, Mestalla desató toda su ira sobre el palco del estadio. La imagen, prácticamente sin precedentes en el fútbol español, fue una fotografía perfecta de la desesperación que se vive desde hace tiempo: todo el público girado, sin prestar atención al partido, ya con un cero a dos a favor del Sevilla, y clamando contra la directiva de turno, ahora con LayHoon a la cabeza. No fue la única muestra de tensión que se vio en València el pasado domingo. Cuando el colegiado decretó el final del choque, que confirmó que el Valencia seguirá durmiendo en descenso pase lo que pase tras la jornada 30, la afición encaró los vomitorios y abandonó el estadio, pero un gran número de personas inundaron los aledaños de Mestalla para seguir protestando contra la deficiente gestión de quien ostenta la mayoría accionarial de la entidad. La avalancha blanquinegra provocó que los futbolistas del Valencia tuvieran que abandonar las instalaciones del estadio por la puerta de atrás. Las cámaras de Superdeporte captaron al autobús escoltado por la Policía Nacional y sin permitir el acceso de los aficionados, que veían la salida desde el cruce con la Avenida de Suecia. Al borde del precipicio La tensión está por las nubes en estos momentos en València y puede seguir creciendo con el paso de los minutos. El equipo puede culminar esta temporada su recesión deportiva con un descenso a Segunda División. Los tres próximos partidos de liga, ante Elche, Valladolid y Cádiz, pueden tener la última palabra. Salir de esa triada sin victorias podría firmar prácticamente el certificado de defunción del equipo que ahora dirige Rubén Baraja. Mientras tanto el valencianismo seguirá movilizándose para protestar contra el trato que recibe el club de sus amores desde hace muchos años. Grupos contrarios a Meriton como Libertad VCF seguirán promoviendo iniciativas como la que habían preparado para el partido ante el Sevilla, partido en el que la afición estaba llamada a entrar al campo a partir del minuto dos a modo de protesta. Si la situación sigue empeorando, las manifestaciones podrían ganar volumen, empezando por el jueves 27 ante el Valladolid.