Empiezan los playoffs y el Valencia BC llega como primero. ¿Es un motivo de orgullo pero una presión añadida?

Presión no, hay que darle mérito y es algo que tiene que reforzarnos y darnos confianza. Hemos hecho una muy buena Liga regular, nos hemos repuesto a los problemas típicos de momentos de forma, lesiones y sabíamos que iba a ser una fase regular más abierta que nunca. La Liga ha subido en competitividad. Pero esa pelea y esa mentalidad que la Euroliga nos ha obligado a tener, nos ha llevado a un nivel de exigencia todavía mayor que nos ha permitido acabar primeras en fase regular y tener el premio del factor cancha, una ventaja irreal en las primeras eliminatorias por el formato de ida y vuelta.

El camino hacia el título es prácticamente un calco al de la Copa. ¿Les debe de ayudar la experiencia de Zaragoza?

Sí, aunque no visualizamos caminos porque cada eliminatoria va a ser complicada y cada rival ya tiene lo suyo.

¿Qué rival espera?

El Estudiantes es un rival versátil, que tiene muchas opciones y variantes en ataque, alternando las posiciones de 3 y 4, con la movilidad de sus jugadoras interiores e incluso pudiendo jugar con dos bases a la vez.

¿Cambia el trabajo a la hora de afrontar eliminatorias de ida y vuelta en lugar de a tres partidos?

Sí porque son partidos a 80 minutos. El año pasado incluso empatamos en la primera parte, que fue el partido de ida. Pero ya tenemos experiencia en este tipo de eliminatorias, el formato Eurocup era este y lo hemos jugado varias temporadas, así que esa mentalidad de pensar en 80 minutos, ese no dejarte los deberes para casa, es la esencia de nuestro trabajo. Cada minuto en pista tienes que dar tu 100% y también en la preparación para esta eliminatoria y llegar con la mejor mentalidad posible, ya que sabemos que el hecho de ser líderes de fase regular hace que seamos el rival a batir y que el equipo rival vaya a dar el 200%.

Hay especial motivación después de lo de la Copa y de quedarse a las puertas de la Final Four en la Euroliga?

Veo mucha motivación en el vestuario, el título ilusiona mucho, la gente quiere pelear hasta el final, internamente somos conscientes de lo que nos ha costado ser primeras de la Liga Regular y queremos ponerlo en valor. Eso tiene que darnos fuerzas. Veo mucha ilusión y ambición. Este Valencia BC es un equipo con un gen muy competitivo, con jugadoras con experiencia y jóvenes que también tienen el mismo hambre que las expertas.

¿Es el momento de los liderazgos, de jugadoras a gran nivel como Queralt y Raquel y de la experiencia de Torrens?

Por supuesto, en los equipos los roles son importantes y los liderazgos también, pero hay diferentes tipos de liderazgos. El resolutivo, el de momentos del partido, el del día D a la hora H, pero también en los equipos hay liderazgos emocionales, sociales, que son importantísimos cuando un grupo comparte tantas horas, tantos días y viajes. La colectividad que tenemos como equipo nos lleva a la parte alta en todas las clasificaciones. Sin embargo, individualmente muy pocas jugadoras están en los apartados alto de estadística individual. Esto habla muy bien de la colectividad y de que el esfuerzo y la responsabilidad es muy compartida, pero en cada aspecto del juego, tiene que aparecer una jugadora para ser más resolutiva. Cada una encuentra su momento y las veo a todas preparadas para ejecutar el rol que el equipo necesita de ellas.

La Liga es el objetivo, pero sin olvidar que también está en juego el billete para la Euroliga…

Sí, el sistema de competición es el que es. Una de las plazas se otorga en la Copa, la Liga regular sólo nos da el factor pista, no nos da una posición directa ni el acceso a la Euroliga. Este año haría falta el título para que fuese directa. Si no, veríamos qué otro camino nos llevaría a la previa o no pero está claro que es un objetivo que tenemos en mente y es importante para el equipo.

¿Qué papel puede tener La Fonteta en la lucha por el título?

Disputamos muchas eliminatorias de ida y vuelta en Eurocup y cuando teníamos el partido de vuelta en La Fonteta, notábamos cómo empujaban y remontamos alguna eliminatoria. Lo de la sexta jugadora es real, es clave.