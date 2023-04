La quarta jornada del 36 Campionat Autonòmic de frontó parelles - Trofeu Diputació de València arranca aquest divendres amb el plat fort del duel entre Bvalve El Puig A i Ninobe Quart de Poblet, reedició de la final de l’any passat, també al frontó pugenc.

L’equip de Quart estrenarà liderat en solitari, ja que es va apuntar el triomf en el duel pendent de la primera jornada davant la Pobla de Vallbona (27-41) i totalitza 9 punts, pels 6 dels pugencs i els vallbonencs. La partida està programada per a les 20:45.

Per la seua part, Centre Instructiu Musical Alfafar rebrà a Ninobe El Puig B dissabte a partir de les 18:00 hores. Per a diumenge a les 11:00 està previst l’enfrontament entre la Pobla de Vallbona i Almussafes.

3ª jornada

La Pobla de Vallbona -la parella formada per Pasqual i Álex - s’imposà a Alfafar (41-21), amb Cervera i Boni, i s’assegurà els 6 punts. Bvalve El Puig A, ja amb Carlos acompanyant a Alejandro, guanyà per 41-27 a Almussafes A, format per Moisés i Toni, i també arriba a la mitja dotzena. Ninobe Quart de Poblet A (Adrián i Gaizka) superà per 41-18 a Bvalve El Puig B (Saúl i Marco).

Pel que fa a la segona meitat de la classificació, El Puig B té 3 punts, seguit d’Alfafar, amb 2, i Almussafes, amb 1.