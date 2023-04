Dos puntos es la renta con la que el Valencia Basket se adelanta en los cuartos de final de la LF Endesa, tras imponerse anoche en el partido de ida al Movistar Estudiantes. El duelo fue toda una demostración de cómo ha aumentado el nivel de la clase media de la Liga Femenina. Las ‘taronja’ forjaron su primer triunfo en el ‘Playoff’ en el trabajo defensivo, un mayor acierto en los lanzamientos triples y en el tridente formado por Leticia Romero, Raquel Carrera y Marie Gülich. La vuelta, que definirá el pase a la semifinal, se jugará el domingo, a las 19:00 horas, en la Fonteta.

Las mujeres del Valencia Basket empezaron lanzadas en el Antonio Magariños. En apenas tres minutos ganaban 0-9 gracias al triple inicial de Lauren Cox y a la sociedad Ouviña-Carrera. La pívot recibió en la pintura las asistencias de la base y no perdonó. El Estudiantes reaccionó, espoleado por el público y por María Erauncetamurgil. Pese ello, la agresividad de las jugadoras visitantes para defender y correr hacia el aro les permitió para no ceder el dominio. El cuarto acabó con un +8 tras dos valiosas canastas de Alba Torrens y Marie Gülich (11-19, m. 10).

La alemana fue la primera en responder a la incisiva Billie Massey. Después lo haría Leticia Romero desde el perímetro (15-24, m. 12). Nuevamente Gülich ponía una máxima de +10 (16-26, m.13). Letales desde la larga distancia, las valencianas siguieron frenando el ímpetu local. Primero Torrens devolvió el +9 (20-29, m. 16). Y, a pocos segundos del descanso, Romero estiró otra vez la ventaja (27-34, m. 20) cuando más cerca se veía el ‘Estu’ (27-29, m. 18). La grancanaria respondió a los mejores momentos de las madrileñas, conducidas por la base Melisa Gretter y Becky Massey, que había estrenado, por fin, el casillero de los triples para las suyas.

Billie Massey no paró de hacer daño, y en la segunda mitad Nadia Fingall se unió a ella (31-35, m. 22). Pero la puntería en el triple rescató al Valencia, que no cedía el mando. Ouviña devolvió la calma. Más tarde, Gülich embocó de tres contestando a la bandeja de ‘Bi’ Massey (34-43, m. 28). Aunque Alexy Mollenhauer replicaría el triple y, tras dos tiros libres de Gretter, la renta era solo de tres. A falta de diez minutos, Torrens la dejó en cinco (40-45, m. 30).

Las estudiantiles se encomendaron al poderío de Billie Massey en un partido vertiginoso de aro a aro, en el que el reloj volaba. Carrera y Torrens fueron las primeras en contestar a los golpes de la belga. Magariños, sin embargo, no perdía la fe y se vino arriba tras una pérdida de Cris Ouviña con 46-49 en el videomarcador. El Valencia, pese a todo, calmó el ambiente con cuatro puntos consecutivos de Carrera y Romero (46-54, m. 36). Aun así, las estudiantiles no bajaron los brazos y se acercaron más que nunca en el partido fruto de un parcial 8-2 liderado por Fingall (54-56, m. 39). Burdick colocó un tapón de oro a Bi Massey, aunque, a la postre, Gretter apretó la eliminatoria desde los libres en un final en el que Ouviña y Romero no encontraron el acierto para ampliar el botín.