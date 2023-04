Plan para tres finales.

El valencianismo no está preparado para lo que viene. Sabe dónde está y el porqué, incluso los responsables de la tragedia, pero sigue sin asimilar que el club está en el principio de una fase de desintegración. El Valencia no es el primero, y por su puesto tampoco el último. Zaragoza, Málaga, Deportivo, Oviedo, Tenerife son ejemplos donde mirarse. Primero se coquetea con el descenso y luego se consuma. Esta temporada pinta muy mal, y aunque quedan puntos y partidos para salvarse, la plantilla, el entrenador, y por su puesto la directiva, no invitan a ningún optimismo.

Mentar la historia es el primer síntoma de renuncia. La leyenda, la épica, los ídolos, los trofeos y el resto de devotería salen a pasear cuando la indiferencia desprecia el presente. El siguiente paso es acudir a lo sobrenatural, muy propio por aquí, para luego caer en la resignación. O sea, la impotencia. Un cuadro psíquico con mal diagnóstico. Esta semana es clave. Tres finales en siete días contra Elche, Valladolid y Cádiz. Solo con tropezar mañana en el Martínez Valero, los otros dos duelos serán intrascendentes. El único que puede arreglarlo es Baraja, que ya da sus primeras señales de desaliento, y como sería una temeridad destituirlo, el Valencia necesita su mejor versión, que pasa primero de todo por dejar de hacer caso a Marchena, que se marea solo. El entrenador sabía muy bien donde venía y la plantilla que cogía, pero tras su estadística adversa debe plantear los tres encuentros como auténticos duelos definitivos. No hay tiempo para más pruebas, ya que algunas han resultado kamikazes, porque de los tres rivales, el Elche parece más asequible y, por tanto, una victoria invitaría el optimismo para encarar los otros dos. Visto los jugadores que quedan disponibles resulta difícil juntar un once con garantías, sin embargo, ha llegado la hora que organice el equipo en función de las tres líneas básicas del fútbol clásico, y muy importante, que transiten entre ellas. Pero no solo hay que defender bien, porque para puntuar hay que meter goles, y para eso hay que llegar a la puerta contraria. Todos los rivales saben que el peligro del Valencia llega por la izquierda, así que tapan a Gayà desde el principio, pero insistir con Foulquier por el otro lado se ha comprobado inútil. Tampoco ha dado con la tecla con los cuatro de la medular, el auténtico drama blanquinegro, pero en la visita a Elx debe abstenerse de más inventos, y apostar por una clave de bóveda. Queda Cavani, que también debe aprovechar una ocasión única para acercarse a la mitad de lo que fue. Una última petición. Baraja y Marchena se pasan todo el partido hablando, como si entrenaran un equipo juvenil, y eso se supone que lo hacen durante la semana en Paterna y antes del partido en el vestuario, porque el Valencia de Lim también destruye ídolos muy rápido.