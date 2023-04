La guerra por el estadio entre el club y el Ayuntamiento sigue quemando etapas. El Valencia CF, tal y como el club informó a los medios de comunicación ayer viernes, mantiene su postura de que el bloqueo se debe a la finalidad electoralista que se está haciendo desde los partidos que gobiernan en la ciudad de la negociación por el convenio para el mantenimiento de los aprovechamientos urbanísticos. Ayer presentaron un informe de tipo B1 elaborado por Addient, una entidad certificante, para ‘validar’ su proyecto del Nou Mestalla. En paralelo, la comisión de urbanismo aprobó la exposición pública de la modificación de las fichas de gestión del planeamiento del Nou Mestalla.

Con este trámite, el consistorio amplía un año más la suspensión de licencias decretadas por la Generalitat y da un paso más en la defensa de los intereses de la ciudad y del Valencia CF para que no se puedan obtener las plusvalías urbanísticas sin que se finalice el estadio, tal y como defendió la vicealcaldesa y responsable del área de urbanismo, Sandra Gómez, una decisión que según la candidata a la alcaldía garantiza que la propiedad del Club sólo podrá disponer del terciario del Nou Mestalla cuando el club pague el polideportivo de Benicalap.

Por su parte, el informe de Addient que presentó el club busca acreditar que el proyecto que tienen para el estadio cumple con los requisitos del Plan ATE, aunque realmente todavía siguen en el mismo punto: sin acuerdo por el convenio. En la entidad valencianista defienden que han tomado la consideración de elaborar este informe para demostrar que cumplen urbanísticamente y agilizar el asunto porque entienden que los técnicos del Ayuntamiento están saturados y así podrán darle velocidad burocrática al proceso. Sobre este asunto, la respuesta de Gómez no se hizo esperar: «Aquí sólo hay una autoridad competente para validar los proyectos que es el Ayuntamiento de València. Nos parece muy bien que el Valencia busque apoyos en empresas privadas, pero ninguna empresa privada manda sobre el Ayuntamiento o el interés general y más en temas que nos afectan a todos como es el urbanismo», señaló la vicealcaldesa de la ciudad en un acto de la EMT.

Asimismo, Lucía Beamud, concejala de Actividades quién señaló que la presentación de este informe no supone «ningún avance» y que responde a «una lavada de cara más» de Meriton. Al igual que Gómez, también instó al Valencia CF a preocuparse por la situación deportiva que atraviesa la entidad y que tiene al equipo metido de lleno en la lucha por evitar el descenso a Segunda División.

En el club se mantienen en la misma línea que los últimos meses: piensan que hasta que no pasen las elecciones no habrá movimientos significativos y denuncian las dificultades que le está poniendo la administración para que se reanuden las obras. Asimismo, el Valencia mantiene que seguirá con la misma hoja de ruta incluso en el escenario de descender y que las fuentes de financiación son CVC, los activos no esenciales, la venta del terciario y un préstamo puente ofrecido por Caixabank.