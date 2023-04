Tras ascender 80 posiciones en el ranking individual de ATP en los últimos 12 meses, Bernabé Zapata se ha consolidado entre los mejores tenistas del mundo, siendo actualmente el número 41, el segundo mejor valenciano tras Roberto Bautista y el sexto tenista español por detrás de Carlos Alcaraz (2), Rafa Nadal (14), Pablo Carreño (17), el propio Roberto Bautista (25) y Alejandro Davidovich (38).

Eso sí, donde nadie supera al valenciano es el ranking de restadores, donde es actualmente el mejor del mundo, por encima de grandes estrellas como Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Y es que en una clasificación en la que la ATP valora el porcentaje de acierto en restos en primer y segundo servicio, el de break points ganados y el de juegos ganados al resto, el de El Grao es el mejor del mundo, con una valoración de 165,8 puntos, ligeramente superior a los 165,6 de Daniil Medvedev, a los 163,3 de Carlos Alcaraz, a los 160,8 de Rafa Nadal y a los 160,4 del actual número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic.

El tenista valenciano pone en juego el 34,2 % de los primeros saques (mejor que Djokovic y Medvedev y solo peor que Alcaraz) y el 51,8 % de segundos (mejor que Nadal). Pero destaca, sobre todo, por la conversión de puntos de ‘break’. Zapata hace bueno el 48,9% de bolas de rotura, muy por encima del resto de jugadores en este ‘top cinco’.

Al servicio, sin embargo, ocupa el número 77 en un ranking liderado por Nick Kyrgios y en el que sólo repite Novak Djokovic entre los cinco primeros, al ser cuarto. El serbio, además, es el mejor del circuito en efectividad bajo presión, por encima del propio Kyrgios y de un Carlos Alcaraz que es quinto. Zapata, en este ranking, es el número 68, mientras que sorprende la presencia de Rafa Nadal en el número 70, con 176,3 puntos.

Cambio de entrenador

A pesar de su crecimiento en el ranking mundial y de su gran temporada, Bernabé Zapata ha decidido cambiar de aires y ayer mismo anunció su ruptura con Carlos Navarro, el que ha sido su entrenador durante los últimos doce años, es decir, desde que tenía 14. El valenciano, de 26 años y que ha sido eliminado esta semana en el Barcelona Open por el castellonense Roberto Bautista, lo anunció ayer en sus redes sociales mediante un comunicado.

"Quería comunicaros que termina una preciosa etapa con el que ha sido mi entrenador durante los últimos 12 años, Carlos Navarro. La persona que me formó, me acompañó, me entrenó, confió y se sacrificó por mí. Me tendió su mano en una etapa complicada y me ha llevado a ser el jugador que soy a día de hoy. Nos hemos dado todo y más, pero es el momento de cerrar nuestra etapa profesional y seguir vinculados de manera personal, que es lo más importante para nosotros. Gracias por todos estos años, por tu dedicación, compromiso, cariño y por apostar por mí siempre", señaló Zapata.

El número 41 del mundo recibió además el pasado miércoles el Premio al Mérito Deportivo de València de 2022, y esta temporada ha destacado en la gira americana, con semifinales en Buenos Aires, en la que perdió con Carlos Alcaraz, y en Río de Janeiro, donde cayó contra Cameron Norrie. Sólo fue frenado por los campeones de ambos torneos. Y por vez primera se ha metido este año en en el Top-50 de la ATP, consolidándose como uno de los mejores tenistas del momento y en una progresión ascendente a pocas semanas de Roland Garros.