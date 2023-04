¿Estará Alexia Putellas en el Mundial de fútbol? "A nivel comercial es impensable que Putellas no esté en la Copa del Mundo. Es la vigente Balón de Oro, después de ganarlo por segunda vez, y tiene una serie de acuerdos comerciales con espónsors y patrocinadores que hacen inviable que no acuda. Es imagen de esas marcas por algo y el escenario con mayor visibilidad posible para una futbolista es el Mundial. Además, las marcas están diseñando campañas para aprovechar que 'su' deportista va a ser una de las estrellas del evento", explica un ejecutivo de una multinacional de ropa deportiva.

La realidad es que Alexia Putellas se ha convertido, además de en un referente futbolístico en el campo, en una estrella mediática que es el rostro de varias marcas. Para empezar Nike, con la que lleva ligada desde 2013 y, probablemente, la más interesada en ver a Putellas en el Mundial por motivos obvios. Además, la catalana es imagen de Visa, de la marca de coches Cupra (también patrocinador del Barça), de la marca de relojes Hublot, de la empresa dermatológica Martiderm y de Allianz, empresa con la que firmó en enero de 2022. En estos meses la azulgrana ha declinado algunas ofertas de patrocinio puntual o de corto recorrido porque su idea es mantener una relación duradera con los espónsors.

2,7 millones de seguidores en Instagram

Alexia ha disparado su dimensión mediática en las redes de forma exponencial con la llegada de los premios individuales, como el Balón de Oro o The Best. Un mes y medio después de levantar el primer Balón de Oro, Putellas había pasado de 400.000 seguidores a más de 1,2 millones en Instagram. Hoy, después de haber conquistado un segundo Balón de Oro, la cifra ya se sitúa en 2,7 millones.

Pese a ello, Alexia no tiene interés especial en convertirse en una influencer, sabe que su fuerte está en el césped. Pero también sabe que transmite su pasión a través de esa ventana social y las empresas lo saben. La futbolista del Barcelona tiene casi un centenar de peticiones de entrevistas llegadas desde Egipto, Japón, Polonia o Argentina.

El director de la oficina de Barcelona de YouFirst, la agencia que representa a Putellas, afirmaba en 2021 que la jugadora había triplicado su cotización tras ser nombrada mejor jugadora del mundo. ¿Cuánto ha crecido su valor con el segundo? La Reina, como llaman en el vestuario del Barça y de la selección a la jugadora de Mollet del Vallés, era la mejor pagada de la plantilla antes de este crecimiento exponencial con un sueldo que rondaba los 150.000 euros anuales. Por ponerlo en situación, cinco mil euros menos que el sueldo mínimo profesional de un jugador de Primera División según el último convenio.

La tensión con Jorge Vilda

Ahora Alexia, que cobra merecidamente más, se encuentra en una encrucijada. Un dilema entre lo que le pide el corazón y la cabeza. El cuerpo le pedirá probablemente mantenerse en la posición férrea de no acudir a la selección de Jorge Vilda y respaldar a sus compañeras. Sobre todo a las del Barcelona, que se han convertido en las más firmes en el pulso con el seleccionador y la Federación. Pero por otro lado, están los contratos con las marcas, los más de tres millones de seguidores en sus redes sociales, que sus espónsors utilizan como escaparate para publicitar sus productos. Si Putellas dice que no, es muy fácil que pierda patrocinios.

Quizás empujada por esta presión la catalana está tratando de acercar posturas entre las dos partes. Es la más interesada y en la Federación lo saben. Por eso Vilda le ha abierto la puerta como lo hizo con Jennifer Hermoso y con Irene Paredes. Todas se mostraron firmes en el motín inicial apoyando al grupo, por más que Hermoso y Putellas no estuvieran presentes por lesión. Alexia no envió el comunicado renunciando a ser convocada, porque no estaba recuperada, y ese detalle es el que ha aprovechado Vilda para sacarla del grupo de rebeldes.

El compromiso de Putellas

Putellas siempre se ha mostrado comprometida con el interés del grupo y con la tarea de dar visibilidad al fútbol femenino, además de empoderar a las mujeres. Algo que repitió al confirmar su vinculación con su último gran espónsor, Allianz: "Contar con el apoyo de Allianz es un orgullo para mí, estoy segura de que vamos a unir fuerzas para dar visibilidad al deporte femenino y empoderar a sus deportistas".

Pero ahora ha llegado el momento de decidir. Alexia está en la encrucijada. La RFEF y Vilda la esperan con los brazos abiertos, pero sería feo que la azulgrana jugase el Mundial y sus compañeras se quedasen en casa viéndolo por la televisión.

Sin embargo, la presión de los patrocinadores es fuerte y no se entendería que la máxima estrella del fútbol mundial femenino no estuviese en la cita de Australia o Nueva Zelanda. Le toca mover pieza a la Reina.