Cuenta Iván Ortolá que su padre no quería que viera las motos por televisión, y que incluso apagaba la tele cuando su hijo andaba cerca. Pero con 4 años le animó y le hizo probar en la escuela KSB de Paterna, desde donde fue quemando etapas como con 11 años cuando lo fichó Jorge Martínez Aspar, hasta subir a lo más alto de su primer podio el pasado domingo, ya con 18 años, al ganar con una remontada espectacular el Gran Premio de Las Américas de Moto3. Un susto en la segunda curva cuando abría la carrera, en el que casi vuela por los aires, y que le retrasó hasta la 21ª posición, no le frenó. Inició una remontada que le llevó a ganar la prueba. Reacción propia de los grandes talentos, y que Iván Ortolá analizaba para SUPER a una semana de volver a calzarse el mono en el GP de España en el Circuito de Jerez: «Salvé la caída pero perdí muchas posiciones. No me esperaba lo que luego pasó. Seguí tirando para adelante, veía que tenía un buen ritmo, mejor que los demás, y ya pensé que podía ir a por algo más. Una vez llegué al grupo de delante ya me convencí que podía luchar por la victoria».

Ahora marcha sexto en la general del Mundial, con 25 puntos, a 24 de Daniel Holgado y Diogo Moreira, colíderes, pero a solo 8 puntos del tercer lugar de Xavier Artigas y a 7 del cuarto de Jaume Masià. Pilotos a los que conoce muy bien en su segundo año en el Mundial pero con los que ya corrió en otras categorías, como en el Mundial Junior en 2021, cuando fue subcampeón por detrás de Daniel Holgado. Fue su primer año en un equipo Angeluss MTA que le ha dado «una estabilidad clave» y con el que ha saltado al Mundial de Moto3. «Este es realmente el tercer año con ellos», dice Ortolá a Levante-emv, ante una temporada a la que llega muy ambicioso, sobre todo después de convertirse en el vigésimo piloto de la Comunitat Valenciana que hace podio en el Mundial, y el decimocuarto que logra al menos un triunfo. «Holgado, Masià y yo ya hemos subido al podio, nos conocemos de haber corrido mucho juntos, va a ser una bonita competición. Ya el año pasado estuve cerca de subir al podio, en Silverstone, pero después de Austin espero poder estar luchando por más podios. El objetivo es intentar hacer algo grande, luchar por repetir la victoria y estar delante», sentencia. Toda una declaración de intenciones para este seguidor de Rossi y de Bagnaia. «Valentino ha sido mi referente, siempre he sido de Rossi, pero Pecco también me gusta bastante». En su moto lleva el 48, por su fecha de nacimiento, el 4 de agosto. «Empecé a llevarlo y me fui quedando ese número, está cerca del 46 de Rossi también», bromea. Como casi todos los pilotos, sueña con llegar algún día a correr en MotoGP. «Me gustaría, pero es bastante difícil llegar ahí, está todo muy ajustado y hay muchos pilotos», y apunta varios candidatos al título de Moto3, no solo a los valencianos, entre los que se incluye: «Los tres tenemos opciones, claro, pero también están Moreira, Sasaki y Öncü, muy rápido aunque menos regular». Entre los circuitos del calendario, admite que «Austin es el que más me gusta, quería ganar allí», aunque también le motivan «Australia y Jerez», donde fue tercero y segundo en 2021 en el FIM CEV. «Jerez lo conocemos mucho todos, a mí se me da bien, y espero que sea así también el domingo». ¿Y Cheste? «No es de los que más me gusten, pero al ser la última carrera y en casa siempre es muy especial».