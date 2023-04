Rubén Baraja no pierde la cautela ante un partido tan importante como es el de esta tarde ante el Valladolid. Tampoco levanta los pies de la tierra tras la victoria en Elx, pero sí le da el valor que merece. El técnico del Valencia, en contra de lo que sí hizo Paulo Pezzolano, míster del Pucela, en su comparecencia de prensa, prefiere continuar sin tildar de ‘final’ estos últimos partidos de la temporada. El Pipo sabe que es un partido «importante», y agradece «jugarlo en casa», pero mantiene que «pase lo que pase hay otro partido la semana que viene o el próximo domingo». Eso sí, espera «dar continuidad a lo que hicimos en Elche y tener la posibilidad de sumar dos victorias consecutivas que esto siempre ayuda».

Precisamente sobre esos tres puntos de oxígeno del Martínez Valero no quiso lanzar las campanas al vuelo. De hecho comentó que la mejor manera de hacerlos buenos es venciendo de nuevo esta tarde: «El otro día fue otra nueva oportunidad que nos hace poder salir de abajo si ganamos mañana. Pero ahora falta traducir las sensaciones en el terreno de juego». Para lograr el objetivo Baraja tiene clara la receta: «Buscamos nuestra mejor versión para poder ganar» independientemente del sistema. Baraja no reveló si seguirá dándole continuidad al nuevo sistema que presentó en Elx: «Puede ser una opción o podemos volver a una estructura diferente. Para mí siempre he dicho que lo importante no es el sistema sino la interpretación de los jugadores del sistema».

Enfrente estará el Real Valladolid, un rival en racha desde la llegada de Pezzolano (un empate y dos victorias). El Pipo destacó que será un partido complicado, ante un rival en una gran dinámica, pero mantiene la confianza en las posibilidades de su equipo: «Juegan bien, con el cambio de entrenador han conseguido buenos resultados. El último buen resultado fue en casa, pero ganó al Villarreal. Afrontamos el partido con confianza y responsabilidad».

El Valencia deberá hacer frente a este reto con las bajas seguras de Kluivert y Thierrry, que «siguen su evolución», y la duda de Samu Castillejo, que tiene complicado llegar a tiempo: «Viene trabajando en la recuperación. Es una opción pero no lo sabemos». Quien sí estará será Nico, que «lo que sufrió no ha tenido consecuencias y se encuentra bien». También vuelven Ilaix Moriba y Hugo Duro tras cumplir sanción.