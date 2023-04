Rubén Baraja no quiere hablar de «finales» para no cargar de mayor presión a su joven plantilla. Pero la realidad es que el Valencia está condenado a jugar una final detrás de otra. A vida o muerte. Como en el Martínez Valero. Así hasta que el equipo salga de los puestos de descenso a segunda división y certifique la permanencia en la categoría de forma matemática. La victoria al Elche significó un primer paso adelante del Pipo y sus jugadores, pero de nada servirá si hoy se tropieza contra un rival directo como el Real Valladolid en Mestalla. El margen de error no existe. A estas alturas del campeonato, con solo ocho jornadas por disputar, está prohibido fallar. Y más en casa delante de la afición. Esta tarde solo vale ganar. El Valencia-Valladolid es una final. Otra más.

El técnico lanzó un mensaje después de sumar tres puntos vitales en Elche: «No hemos hecho nada, sólo romper una mala racha». El positivismo se ha apoderado del ambiente después de la reacción del domingo, pero el técnico sabe que todavía queda mucho por sufrir esta temporada. El equipo cumplió contra el colista, cortó la racha de ocho derrotas consecutivas y ahora está obligado a aprovechar la inercia, ganar al Valladolid y encadenar por primera vez en la temporada dos victorias. Ganar dos partidos seguidos. Se ha intentado siete veces esta temporada y nunca se ha conseguido. Ese es el reto que se ha marcado el vestuario. Algo que no ha podido hacer todavía. Ni con Gennaro Gattuso. Ni con Voro. Ni ahora con Baraja. Para encontrar la última vez que el Valencia encadenó dos triunfos consecutivos en LaLiga hay que remontarse más de un año atrás. Fue durante las jornadas 26 y 27 superando al Mallorca y al Granada con José Bordalás en el banquillo. Meriton ha empequeñecido tanto el club que ha conseguido que ganar dos partidos se convierta en inusual. En casi dos temporadas completas solo se ha conseguido tres veces. Getafe y Cádiz, KO Ganar al Elche no sirvió para escapar de los puestos de descenso. La gran diferencia con respecto al domingo es que el Valencia esta vez depende de sí mismo para salir de la zona roja. La oportunidad es de oro. Ganar al Pucela significa salir del descenso. También vale el empate porque el equipo empataría a 31 con el Getafe y tiene el gol-average ganado con los azulones.