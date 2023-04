¿Consideras que la etapa de Meriton Holdings en el Valencia debe llegar a su fin? ¿Qué está dispuesto a hacer cada partido político para salvar al Valencia? Esas fueron algunas de las preguntas que lanzó el presidente de Libertad VCF, José Pérez, en el debate electoral «Por la supervivencia del Valencia CF» que ayer por la tarde se celebró en el Complejo Deportivo Cultural de La Petxina y que contó con las fuerzas políticas de PSPV, PP, Ciudadanos, Compromís, Podemos y VOX.

«La política se tiene que ocupar de salvar al Valencia. Es imposible ser valencianista sin pensar que Lim tiene que abandonar el Valencia CF. Meriton está utilizando el Mundial como un chantaje para acabar el estadio», dijo el Teniente Alcalde del Ayuntamiento de València Borja Sanjuán (PSPV).

«Frente unitario»

Para José María Olano (PP) la etapa de Lim tiene que acabar. «La etapa de Lim se tiene que acabar y sin matices. Todos los partidos políticos tenemos que presentar un frente unitario contra el máximo accionista, si no, no se podrá hacer nada. Consentirle más derechos urbanísticos mientras siga incumpliendo sistemáticamente, no. El Nuevo Mestalla es una muela careada en la ciudad y no podemos consentirlo. No podemos ceder más con Meriton»

«Obligados a hablar, debe irse»

Narciso Estellés (Ciudadanos) apuesta por no dejarle tocar el terciario. «Los representantes públicos estamos obligados a hablar con Peter Lim, aunque no sé si servirá de algo. La clave es que se vaya. Se tiene que ir por las buenas o seguir obligándole a través de la unión de los políticos y la afición. No se le puede dejar tocar el terciario porque no ha cumplido ninguna promesa. Con Peter Lim vemos complicado que acabe el campo gobierne quien gobierne», aseguró el representante de C’S.

«Sería un despido inmediato»

Lucía Beamud, concejala de Espacio Público, Igualdad y Pueblo (Compromís) habló del convenio como una «burla» «Nos vendieron que Peter Lim era un multimillonario que iba a salvar al Valencia y acabaría el estadio y no ha conseguido nada. En cualquier empresa sería un despido inmediato. El convenio era una burla para la ciudad. Tiene que cumplir con los compromisos con la ciudad de València».

«Hay que ser valientes»

Adrián Navalón (Podemos), pidió redoblar la presión sobre Lim. «La solución pasa por sentar a Lim en la mesa y decirle que tiene que irse. Para eso hay que ser valientes como somos nosotros. La herida es el nuevo estadio y el viejo estadio y esa herida se debe cerrar. La ciudad no puede consentir tener ese esqueleto. Se podría haber presionado más a Lim. Mientras esté, hay que obligarle a cumplir la ley. No podemos estar siempre con la ATE para arriba y para abajo. Hay que redoblar la presión y no llevar una política tibia». Para Juanma Badenas (VOX) el Valencia es el chiringuito de Lim: «Meriton nunca tenía que haber llegado al Valencia. No me gustan los Meritones en el fútbol español. Nos sobran. Ha convertido el Valencia CF en su chiringuito. El Valencia es una marca de la ciudad y se ha depreciado».