Ocurrió en una jugada al inicio de la segunda parte del partido entre el Real Madrid y el Almería. Vinicius encaró a Mendes, el lateral del Almería, quien le golpeó involuntariamente en el lance. Nada serio, a priori, porque el brasileño siguió jugando sin problema aparente. Pero a medida que pasaban los minutos la inquietud crecía porque los gestos del madridista no invitaban al optimismo.

En un momento de parón en el encuentro Vinicius se acercó a la banda para ser atendido, donde uno de los fisios le masajeó y trató de solventar las molestias que sufría el jugador. Carlo Ancelotti se interesó por él y los dos decidieron que siguiera en el campo.

Sin embargo, el madridista no volvió a encarar a los rivales como lo había estado haciendo hasta el momento de choque con Mendes. Y pocos minutos después el brasileño, que había visto la décima tarjeta amarilla en este Liga tras protestar al árbitro, se giró hacia al banquillo y pidió el cambio. Algo que no había hecho en toda la temporada. Síntoma de que el golpe era más serio de lo esperado en un principio. Al llegar al banquillo se sentó junto a Rodrygo, al que habían colocado hielo para combatir la fatiga muscular después de la exigencia de los últimos partidos.

Ancelotti, optimista

Preguntado por él, Carlo Ancelotti confirmó que "ha sufrido un golpe en la rodilla, pero no es nada. En un par de días se recuperará seguro y además no podrá estar en el próximo partido de Liga. Estará recuperado para disputar la final de Copa del Rey". En el vestuario nadie da mucha importancia al golpe, pero ahora resta ver la evolución de la dolencia en las próximas horas para ver si llega a la final de La Cartuja del próximo sábado ante Osasuna en perfectas condiciones. Al ser en la rodilla y no en el muslo, lo que popularmente se conoce como 'bocadillo', el incidente genera algo más de inquietud. Especialmente tras concretarse la baja de Modric, con una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo, en la final de Copa y ante el Manchester City. Al menos en la ida.

Vinicius ya ha igualado los registros de su anterior temporada, 22 goles y 20 asistencias, cuando al Real Madrid aún le restan nueve partidos por jugarse: seis de Liga, la final de Copa y, al menos, los dos partidos de semifinales de Champions. Lo que invita a pensar que el brasileño volverá a mejorar sus registros ofensivos un año más, lo que debería situarle entre los candidatos al Balón de Oro la próxima temporada.

Números de Balón de Oro

En el encuentro ante el Almería el brasileño volvió a participar en otro gol, en este caso el que abría la lata, con una asistencia a Benzema a los cuatro minutos. 'Vini' ha participado ya en 42 goles esta temporada, con 22 goles anotados y 20 asistencias. De ellos diez goles y diez asistencias se han producido en Liga. Esto le sitúa en esta clasificación de goles generados por detrás de Haaland, que ha participado en 56, y junto a Mbappé, que lo hizo también en 42 tantos. Vinicius, que es el único jugador de la Champions que ha generado un gol en cada partido de la presente Champions, ya sea marcado o anotado, ha generado más goles incluso que el propio Benzema.