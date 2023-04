Arriba la gran final de la II Copa President de la Diputació d’Alacant

En primer lloc, a partir de les 17:00h tindrà lloc la partida de Segona categoria, en la que s’enfrontaran Ivet i Isabel, les quals vestiran de roig, contra Aina i Andrea que ho faran de blau. La parella d’Isabel arriba a aquesta cita com a favorita, ja que ha guanyat totes les partides del campionat fins al moment, de fet en l’únic enfrontament directe que han tingut contra les que seran les seues rivals dilluns, varen imposar-se per un contundent 25-5.

Per la seua banda, la parella d’Aina, va començar el campionat amb dubtes i ha anat pujant el nivell al llarg de la competició. En l’última jornada varen aconseguir el pase a la gran final, imposant-se per 25-10 a les seues rivals en una gran partida on els dos equips tenien els mateixos objectius.

A continuació, a partir de les 18:30h, arribarà la gran final de primera categoria, en la que Aida i Amparo s’amidaran a Irene i Myriam.

La primera parella arriba en un gran estat de forma, comptant totes les seues partides per victòria. Per a Amparo serà la seua segona final, ja que l’any passat la va jugar junt a Ana Puertes, tot i que no varen aconseguir la victòria. Mentre que per Aida serà la primera final.

Per l’altra banda, Irene i Myriam, han accedit a la final després de guanyar a Victoria i Anabel per 25-20 en l’última partida. Partida en la que l’equip que guanyara aconseguia l’accés a la final.

En cas de guanyar, per a Irene seria la segona vegada que guanyaria la competició, l’edició anterior la va guanyar junt a Mar al trinquet de Petrer. Per la seua banda, Myriam buscarà la victòria en la seua primera final de la competició.

La presentació de les finals va tindre lloc el passat dimecres en les cases del Batlle de la localitat de Benissa. En aquesta varen participar les jugadores, Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; Arturo Poquet, alcalde de Benissa; Adrián Cabrera, regidor d’esports de Benissa i Dani Ribera, trinqueter de Benissa.

En cas de guanyar, per a Irene seria la segona vegada que obtindria el títol. Amparo (foto inferior) tornarà a jugar la final. F

Les finals de la II Copa President de la Diputació d’Alacant de raspall femení professional es disputen dilluns 1 de maig al trinquet de Benissa. F