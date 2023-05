Con sólo 19 años y apenas cinco días después de ser la gran protagonista de la victoria del Valencia Basket en la final de la Eurocup en 2021, Raquel Carrera hizo historia para el baloncesto femenino español logrando la mejor elección de una española en el Draft de la WNBA, al ser elegida en 15ª posición por Atlanta Dream.

Pese a ello, la orensana aún no ha cruzado el charco para competir en la mejor Liga del mundo ni tiene previsto hacerlo tampoco este próximo verano, al contrario de lo que hicieron otras compañeras y excompañeras como Rebecca Allen o Marie Gülich en anteriores temporadas.

Y es que la pívot taronja, pese a la tentación de probar una nueva experiencia al más alto nivel, tiene claro cuáles son sus preferencias y estas pasan por el Valencia Basket y por la selección española, tal y como reconoce en palabras a Levante-EMV. «No iré, este año me centro en la selección, en el Eurobasket que tenemos que jugar y en volver lo mejor posible a València porque además, aunque espero que no haga falta, si no nos clasificásemos de forma directa para la Euroliga, tendríamos que jugar una previa. Lo dejaría para más adelante». Además, se da la circunstancia de que por un cambio en la normativa de la WNBA, las jugadoras tienen que incorporarse antes de lo habitual para realizar una pretemporada completa y ello impide a muchas de ellas poder terminar sus respectivas Ligas en Europa, sobre todo las que aún están en juego como la española.

De hecho, en el rival del Valencia Basket en la final, el Perfumerías Avenida, hay una baja notable de cara a la final, ya que Michaela Onyenwere ha tenido que abandonar a las salmantinas para incorporarse a Phoenix Mercury y participar en el training camp de la WNBA, que dio comienzo el 30 de abril, mientras que la pretemporada arranca el 5 de mayo y la temporada el día 19.

Cambio de derechos en EEUU

Raquel Carrera amplió su contrato con el Valencia Basket en octubre de 2021, para alargarlo hasta 2025. Pero la gallega tiene también un nuevo equipo en el baloncesto estadounidense, donde no ha debutado.

Y es que NY Liberty, donde ha jugado en las últimas temporadas la extaronja Rebecca Allen, posee desde junio de 2022 sus derechos y la prioridad para ofrecerle un contrato WNBA como contrapartida de un traspaso entre los Atlanta Dream y la franquicia neoyorquina.