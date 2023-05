Marta García (Dénia, 2000) es una de las integrantes de la parrilla de la nueva F1 Academy 2023, la Fórmula 1 femenina que este año toma el relevo de las World Series. Tras el debut en Austria, este fin de semana llega la segunda gran cita de las siete que componen el calendario. Será en Cheste, en el Circuit Ricardo Tormo. Marta García quiere brillar en casa. Viene de ganar dos de las tres carreras en Austria y llega a Cheste como líder de la competición. «La verdad es que llegaba con grandes expectativas pero no esperaba hacer la pole y ganar las dos carreras. Estoy muy contenta, estos resultados me animan a seguir en la misma línea y ya estoy pensando en Cheste», destaca la valenciana que compite con el Prema Racing italiano. «Es un equipo que me da confianza, tienen mucha experiencia y no se conforman con estar ahí, quieren ganar. Cuando firmé con ellos lo hice con la tranquilidad de saber que es un equipo con gran experiencia en F2 y F4 y que iba a tener todas las condiciones para estar arriba», afirma la de Dénia que ha competido los últimos años en las W Series, que desapareció en 2022. «Estoy muy ilusionada. Quiero hacerlo bien en Cheste, es un circuito que conozco bien y espero continuar en la línea de Austria, animo a todos a venir y disfrutar de las carreras».

Siempre ha dicho que su sueño es llegar a la Fórmula 1. Y lo mantiene. «Es un sueño y cada vez está más cerca aunque soy realista y sé que se necesita mucho apoyo para lograrlo. Yo voy a seguir preparándome».