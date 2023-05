El domingo tendrá lugar en el Ciutat de València el derbi entre Levante y Valencia femenino. Un partido con, aparentemente poco en juego a nivel deportivo entre ambos equipos, pero que desde ambos lados se ha querido dejar claro que no hay nada hecho, y que ambos irán a por la victoria como el derbi lo merece.

El Levante de Sánchez Vera es tercero en Liga, virtualmente ya clasificado para la Champions, ya que aventaja al Atlético de Madrid en 9 puntos, con tres partidos por disputarse. El golaverage general es favorable para las granotas con una diferencia de goles positiva de 43, mientras que las colchoneras suman una diferencia de 16 goles. Un margen prácticamente insalvable, y que hace justicia a una temporada histórica de las levantinistas. Un año que, en palabras de su entrenador, «ha sido espectacular».

Durante la tarde de ayer tuvo lugar la rueda de prensa conjunta entre los técnicos de ambos conjuntos, además de contar con la presencia de las capitanas de los dos equipos valencianos: Berta Pujadas y María Méndez. La jornada fue más de hermanamiento entre ambos clubes más que de rivalidad, aunque siempre sin perder las ganas de llevarse el choque, como es lógico.

El Valencia, ya salvado holgadamente, todavía puede quedar sexto en estos tres partidos que le restan, y tanto su entrenador como su capitana, tienen claro que la temporada no está acabada y hay objetivos todavía por alcanzar. «Seguimos teniendo ojetivos, aunque no estuviesemos salvados o más abajo en la tabla, hay que seguir mejorando». Palabras de Jesús Oliva, que no quiso dejar pasar la oportunidad de dar la enhorabuena al Levante por su temporada. «Es una locura lo que están consiguiendo, en la finalización están espectaculares y en defensa conceden muy pocos goles», confesó.

Sobre las claves que han llevado a las levantinistas a esta gran campaña. Sánchez Vera comentó que «Hemos intentado cuidar el proceso, queríamos asentar las bases tras un verano de mucho cambio», recordando que «la clave pasa por no pensar más allá del partido inmediato de este domingo».

Con el precedente del último choque entre valencianistas y granotas todavía en la mente, hay ganas de volver a disfrutar del ambiente de un estadio, con el calor de su gente. «Cómo están inmersos los dos equipos masculinos y las guerras en las que andan es motivante lo que estamos generando», comentó el técnico granota.

En ambos costados de la cancha se verán las caras las dos capitanas, defensas experimentadas que ya saben lo que és un derbi de este calibre. «Se deciden por mínimos detalles», apuntó María Méndez, mientras que Berta Pujadas hizo hincapié en la importancia de la defensa: «Para ganar lo primordial es portería a cero».

En lo puramente deportivo, ambos entrenadores elogiaron la temporada de su vecino. El preparador madrileño del Levante quitó hierro a la irregularidad del cuadro valencianista este curso. «Tienen capacidad para salir desde atrás, pueden filtrar pases por medio» además de destacar a Maca Portales y Asun como amenazas ofensivas.

En el caso de Jesús Oliva, reconoció que es difícil analizar al cuadro granota, «no sabes dónde poder hacerles daño». Dos entrenadores que se conocen a la perfección, y que no se guardarán nada para un partido que son mucho más que tres puntos.