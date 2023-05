El 40 Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València arriba a la setena jornada amb un líder que no baixa la intensitat però, amb uns companys de grup que el persegueixen de prop. Xeraco sumà un nou triomf, com van fer també Gavarda, Bicorp i la Vall B que suma una altra victòria.

Tant Xeraco com Gavarda tindran una exida complicada el pròxim cap de setmana, ja que s’enfronten entre si en una partida que consolidarà a u o a l’altre en la primera posició. Per la seua part, Bicorp juga contra La Vall B i El Genovés A es veurà les cares amb Alzira A. Per últim, Alzira B jugarà contra les Alcusses de Moixent.

Arranca la primera femenina a Beniparrell i l’Alqueria d’Asnar

La Primera categoria femenina de la 40 edició del Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València comença aquest divendres 5 de maig als trinquets de Beniparrell i l’Alqueria d’Asnar. La competició està formada per 8 equips distribuïts en dos grups que competiran en 6 jornades. Els dos millors de cada grup passaran a la semifinal.

La primera partida tindrà lloc al carrer de pilota de Beniparrell, a partir de les 18:30h, i enfrontarà a Ajuntament de Beniparrell A contra CPV La Vall C. A les 19:00h serà l’Alqueria d’Asnar el que jugarà contra CPV Xeraco. El dissabte dia 6 a les 17:00h jugarà Estudi Martí Borbotó A contra Justo Ballester Meliana A i a les 18:00h Turisme Rural Bicorp E contra Les Alcusses Moixent A.

El primer grup inclou els equips d’Ajuntament de Beniparrell A; l’equip guanyador de l’últim campionat, Turismo Rural Bicorp E; Les Alcusses Moixent A; i CPV La Vall C. Al segon grup competiran els equips Justo Ballester Meliana, Estudi Martí Borbotó A, Xeraco B -altra novetat- i CPV Alqueria d’Asnar A.

El Verger acull les finals dels JECV de raspall d’Alacant

Gata de Gorgos, La Nucia, Beniarbeig – El Verger, Ondara, Laguar, Agost, Benissa, Xaló, Pedreguer, Orba, Petrer i Muro d’Alcoi seran les escoles que participaran diumenge, a partir de les 9 del matí, en el carrer municipal de pilota del Vergera les finals dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de raspall provincials d’Alacant.

Beniarbeig- El Verger és l’equip amb més participació, ja que jugaran en totes les categories menys en alevins. Aquesta competició compta amb el suport de la Generalitat de Valenciana, la diputació d’Alacant, l’ajuntament del Verger i el Club de Pilota el Verger Segària.

Finals a raspall dels Jocs Esportius Municipals de València

Aquest divendres, a partir de les 16:00, en el carrer municipal de Borbotó es juguen les finals dels Jocs Esportius Municipals de València de raspall.

La competició es dividirà en les categories benjamí, aleví, infantil i cadet i seran les escoles d’Aldaia, l’IES Patraix, CPV Borbotó, CPV Marquesat, l’IES Maritim, CEIP Tomás de Montañana, CEIP Santa Teresa i CEIP Rodríguez Fornos els protagonistes.

Aquesta competició compta amb el suport de la Generalitat de Valenciana, l’Ajuntament de València a través de la Fundació Esportiva Municipal i Caixa Popular.

Segona fase dels JECV provincials de València

Arranca la segona fase de la modalitat de raspall dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana a la província de València a totes les categories, amb la presència de les escoles de La Font - Vilallonga, Xeraco, Ontinyent, Quatretonda, Polinyà de Xúquer, Moncada, Piles, Oliva, El Genovés, Alzira, Beniparrell, La Murtera, Rafelbunyol, Alcàntera-Càrcer, Guadassuar, Sueca, Torrent, Xeraco, Bellreguard i Almassora.