La Fonteta vivió el jueves una noche mágica. Arropadas por una marea ‘taronja’ de 7000 aficionados, las mujeres del Valencia Basket dieron el primero de los dos pasos que necesitan para conquistar su primer título de Liga. El vestuario desprendía «felicidad» después del primer asalto, sin embargo, las jugadoras saben que mañana en Salamanca habrá que dar todavía más para poder sentenciar la LF Endesa en el segundo duelo y no tener que recurrir a la última bala, nuevamente, en la Fuente de San Luis. Para Marie Gülich (Altenkirchen, Alemania; 28/5/94) la «clave» pasará por la «consistencia de dejárselo todo en la pista durante 40 minutos».

«Lo primero, estoy muy orgullosa de nuestro grupo. Ganábamos por bastante después del primer tiempo, pero en el segundo sufrimos un bajón. El partido nos enseña que las victorias se dan trabajando duro», analiza la alemana, consciente de la «ayuda» que significó el calor de la grada. «Fue increíble. Es realmente apasionante jugar delante de una afición así, por como nos apoyan y la energía que le inyectan al equipo», argumenta, antes de volver al baloncesto sobre el parqué: «Este triunfo en casa ha sido un paso, pero nos queda otra y tenemos que enfocarnos en el domingo, pensar en las cosas que realmente necesitamos hacer mejor».

Gülich sabe que «en Salamanca va a ser mucho más duro». «Jugamos bien en La Fonteta, pero jugar en Salamanca supone hacerlo en un ambiente complicado, con presión, un desafío. Pese a haber ganado este primer partido e ir por delante en la serie, no hay ninguna razón para viajar allí creyendo que ganar la Liga española va a ser fácil. El partido va a ser durísimo, exigente, va a ser una lucha y ellas van a poner sobre la pista todo lo que llevan dentro», indica la internacional germana, máxima reboteadora del Valencia BC, con seis capturas, en el primer partido.

La «defensa» y la «intensidad» son las armas con las que el Valencia BC buscará finiquitar mañana la disputa del título en el Würzburg, pabellón municipal salmantino, donde cerca de 3000 personas convierten a la hinchada del Avenida en una de las más calientes de la competición nacional. «Tenemos que estar, básicamente, como en buena parte del partido en València. No debemos permitirnos bajones o desconexiones como las del final. Hay que dar un rendimiento constante. Lógicamente, cuando juegas puedes tener algunos picos, altibajos, aunque no pueden ser tan bajos como en el último cuarto. Sobre todo, consistencia, dejarnos todo, trabajar todas a cada instante del partido», explica Gülich, pívot de 1,96 m que vive su tercera temporada como ‘taronja’.

El suyo es uno de los futuros por aclararse tras el final de curso, ya que en mayo de 2022 renovó por una temporada. «Sí, me encanta jugar en València, pero no puedo decir nada ahora. Este es un club increíble. Amo a la afición porque es encantadora con nosotras, hemos tenido su apoyo en cada partido del año, no solo en el ‘Playoff’. Han demostrado su fidelidad. Poder disfrutar de todo esto es muy especial, y no en todos los sitios puedes jugar con las gradas casi llenas, es maravilloso», acaba Gülich.