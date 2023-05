Tenerife siempre será un escenario que provocará una sonrisa, por muy ligera que sea, dentro del levantinismo. No por tratarse de un campo que marcase un antes y un después en la historia del Levante, sino por ser el campo donde se culminó un curso para la historia con semanas de antelación. La temporada 2016/17, sin lugar a dudas, trata de la más laureada en los más de cien años de historia del club en Segunda. No obstante, la categoría de plata, tal y como sucedió en aquel inolvidable año a los manos de Juan Ramón López Muñiz, le sabe a poco a un grupo de futbolistas que, pese a no estar en las mismas métricas de puntuación de aquellos que subieron a la élite el 29 de abril de 2017, tienen en su mano la posibilidad de volver a jugar frente a los mejores. Algunos, aún rabiosos por el descenso en el Santiago Bernabéu y con ansias de quitarse la espina de aquella fatídica noche. Otros, con la ilusión de decir, con todas las letras, que son jugadores de Primera División. Pero todos, alimentados por un bien e interés común: el Levante.

La última vez que el cuadro granota pisó el Heliodoro Rodríguez López logró un empate que sirvió para coronarlo como campeón de LaLiga SmartBank. Tres semanas después de tocar el cielo contra el Oviedo, la unidad sumada en Tenerife fue más que suficiente para, a falta de tres jornadas para que la temporada regular finalizase, colgarse la medalla de oro en la división de plata. En ese instante, la plantilla estaba formada por jugadores que actualmente militan en la capitaneada por Javi Calleja y que, con el transcurso del tiempo, se han convertido en futbolistas con peso no solo en el vestuario, sino también en símbolos del club levantinista: Róber Pier, Sergio Postigo y José Campaña. Seis años después de la última vez del Levante en el Heliodoro, el cuadro de Javi Calleja se desplaza hasta Tenerife para afrontar un duelo más trascendental que el de su última vez, pero con la moral casi al mismo nivel que en su último precedente después de conseguir, la pasada semana, una victoria clave para convertir el objetivo del ascenso en una aspiración muy cercana. Cuatro finales restan de temporada, y aunque el calendario levantinista sea benévolo según el estado de los rivales a los que se debe enfrentar, el técnico no quiere relajaciones y dar los deberes por hechos tras lograr tres puntos importantes contra el Alavés. Mermado por las bajas, por enésima vez esta temporada y por desgracia, el madrileño armó una convocatoria donde las sanciones de Montiel y Postigo obligaron a maniobrar, pero donde, pese a las dudas de la semana, están Álex Muñoz y Róber Pier. Acompañados por seis futbolistas del filial, los dos defensores arrastraron unas molestias en el aductor izquierdo procedentes del choque ante los vitorianos, pero después de llevar un plan específico y progresivo, y tras ejercitarse este viernes con el resto de compañeros, viajaron a Tenerife. Si un punto fue suficiente para que el Levante de Juan Ramón López Muñiz fuese campeón, el actual debe huir de las matemáticas y de la calculadora. El mejor resultado, al igual que el más eficiente, es el de la victoria para que el ascenso dependa de los pupilos de Orriols. Sobre todo, en un fin de semana donde los dos enfrentamientos directos por subir a la élite marcarán el devenir del curso. Tras el empate entre el Alavés y Las Palmas, la atención, de manera indirecta, estará en el encuentro entre el Eibar y Las Palmas.