El Maratón Valencia Trinidad Alfonso colgará el ‘sold out’ o el ‘no hay dorsales’ este martes, si no lo ha hecho antes la pasada madrugada. Al cierre de esta edición apenas quedaban medio centenar de inscripciones para alcanzar el techo absoluto de la prueba, establecido en 33.000 dorsales para la edición del próximo 3 de diciembre. Veinticuatro horas antes, apenas había 200. El goteo fue continuo durante el día de ayer, a un ritmo que hacía prever que sería cuestión de horas que se agotaran, y eso que para hacerse con uno de los 3.000 dorsales de este último tramo extra había que desembolsar 150 euros, a los que hay que sumar los 5 euros de la licencia de día para aquellos que no tengan licencia nacional (REFA), autonómica valenciana (FACV) o el Carnet del Corredor Plus en vigor, y la opción voluntaria de la aportación solidaria.

Si en la pasada edición, los dorsales se agotaron el 8 de junio para la carrera del 4 de diciembre, en esta ocasión se ha adelantado un mes, más sorprendente si cabe pues el censo de participantes ha aumentado en 3.000 de un año a otro. Seis meses y 22 días antes de la carrera. Un dato que demuestra la buena salud y el gran atractivo del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, uno de los tres más rápidos del mundo, solo superado por los ‘majors’ de Berlín y Londres, el mejor de España para la RFEA desde hace años, y el más deseado por miles de corredores. Hace poco más de dos semanas se completaba el tercer tramo de diez mil dorsales hasta alcanzar los 30.000, su techo de inscripciones histórico que ha acabado batiendo, con lo que salvo sorpresa se superará también el récord de corredores en meta (finishers) el próximo 3 de diciembre. En 2022 cruzaron la pasarela azul sobre el agua 21.813 corredores. Ya pasó lo mismo con el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que cerró el pasado 3 de abril las inscripciones de sus 22.000 participantes para el 22 de octubre. Seis meses y 19 días antes. Ahora solo queda apuntarse a la lista de espera y ver si alguno de esos 33.000 inscritos solicita la baja por lesión, o bien haga uso del seguro de devolución si lo contrataron.