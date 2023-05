Esta semana se cumplen dos años de la última vez que Peter Lim abrió la boca en relación al Valencia CF. Lo hizo en una entrevista para el Financial Times que caldeó todavía más los ánimos entre el valencianismo por la nula empatía que mostró por un club al que está llevando al desastre económico y deportivo. En aquella charla con el rotativo americano trataba la entidad de Mestalla como un vehículo para acceder a ciertas reuniones y hacer contactos, redujo a los aficionados a «dolores de cabeza» y dio pinceladas sobre su opinión al respecto del negocio del fútbol o la voluntad de hacer el Nou Mestalla.

Las palabras del máximo accionista llegaron después de un largo silencio y tras ellas no se ha vuelto a pronunciar. Lim decidió conceder esta entrevista en un momento de ebullición social que no ha parado desde entonces, con las primeras movilizaciones pospandemia que se han sucedido una tras otra en el tiempo y trasladado dentro del estadio. En aquel momento ya hacía más de un año desde que decidió ‘cargarse’ el proyecto de Mateu Alemany, Marcelino García y Pablo Longoria y el ruptura con Anil Murthy era total, hasta el punto de que mandó callar a Mestalla. A pesar de todo, Lim echó leña al fuego: «Tengo algo de compasión por los seguidores, pero entre nosotros, entre amigos, decimos que las cosas más pequeñas te dan los mayores dolores de cabeza», decía sobre la afición con un talante reduccionista y muy poco respetuoso.

Además de ello, también acusó a la oposición de querer obligarle a venderle a ellos y a nadie más. Al mismo tiempo, lanzó un dardo a los valencianos, que según él «quebraron en club» y que quieren que se gane la Champions «a toda costa» pese a no haberla ganado nunca.

En los últimos años la pregunta más recurrente entre el valencianismo, viendo como el singapurense debilita al equipo de forma constante y el club incurre en graves problemas patrimoniales cada vez que presenta las cuentas, ha sido ¿para qué quiere Lim el club?. El máximo accionista no la respondió como tal: «Esto es algo bastante bueno. Me despierto, soy dueño de un club de fútbol y veo qué pasa después. No es nada más», expresó, no dejando claro su objetivo como máximo accionista. Eso sí, explicó lo que le reporta serlo: «Una vez que estábamos cenando, todos los propietarios de clubes, en una de las finales de la Liga de Campeones. Tienes jeques, reyes, mafia, negros, blancos y amarillos. Y estábamos discutiendo sobre: ​​’¿por qué compraste este jugador por tanto?’ Éramos como niños. . . este juego puede igualarlo todo», al tiempo que tildó al Valencia como un «activo trofeo» que le acerca también a personajes de la élite del fútbol como Cristiano Ronaldo. En aquella charla con el Financial Times también desmintió tener el club como un vehículo de especulación para ganar dinero con compraventa de jugadores y defendió que para generar dinero podría hacer «101 cosas» que puede «controlar mejor».

El exyerno, a prisión

La familia de Peter Lim se ha visto nuevamente salpicada por los problemas judiciales. Kho Bin Kai, el que fuera marido de su hija, Kim Lim, y padre de su nieto, ha sido encarcelado por actividades ilegales relacionadas con el juego. Se ha declarado culpable de todos los delitos que se le acusaban. Según el ‘Strait Times’ de Singapur, «Kho, de 32 años, fue sentenciado a dos años y 10 meses de cárcel y una multa de 40.000 dólares singapurenses (unos 24.000 euros aproximadamente). Anteriormente se había declarado culpable de tres cargos en virtud de la Ley de apuestas remotas y dos cargos de tratar con los beneficios de una conducta delictiva».