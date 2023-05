Tras la celebración con la afición en La Fonteta, ayer llegó la hora de visitar las instituciones. El Valencia Basket ofreció el título de la Liga Femenina a las autoridades valencianas en el Palau de la Generalitat, el Ajuntament de València y la Basílica de la Mare de Déu. La expedición ‘taronja’ estuvo compuesta por el entrenador, Rubén Burgos, y las capitanas, Queralt Casas y Cristina Ouviña. Así como el director deportivo del femenino, Esteban Albert, el presidente, Vicente Solà, el director general, Enric Carbonell, y el responsable de Relaciones Institucionales y leyenda del equipo masculino, Víctor Luengo.

El Patio Gótico de la Generalitat fue el primer escenario de la mañana. Allí el president Ximo Puig recibió a la comitiva en compañía de la consellera d’Educació, Cultura i Esports, Raquel Tamarit, y Josep Miquel Moyà, director general de Deportes. Puig dijo que el equipo demostró «ambición, resiliencia y capacidad de sufrimiento», y que el éxito en la LF Endesa es pura «vitamina para la sociedad valenciana». «Es una alegría enorme. Queremos felicitar al club porque es un logro de muchas personas que participan de él, empezando por las jugadoras. Sois un gran ejemplo para todas las chicas y chicos valencianos», agregó el gobernante valenciano.

El máximo representante político de la Comunitat Valenciana deseó al Valencia BC que la próxima temporada «vaya bien con los nuevos retos», entre ellos, la participación en la Euroliga. Asimismo, Puig trasmitió su agradecimiento «a la familia Roig por todo su esfuerzo y cooperación juntos con la ‘Comunitat de l’Esport’ para hacer fuerte el deporte y también nuestra sociedad».

Por su parte, Vicente Solà apuntó que en el Valencia BC están «encantados de hacer valencianía por todo España y Europa». «La Liga es el premio al esfuerzo de toda la gente del club y de la afición, que es muy numerosa y agradecida», añadió. Como en la siguiente parada, en el Ajuntament, el presidente de la entidad destacó que el éxito es el resultado de «practicar con mucho orgullo la cultura del esfuerzo de Juan Roig y Hortensia Herrero». «La apoyamos y seguimos, creemos que sin esfuerzo no hay triunfos», dijo.

En el Ajuntament esperaban a la comitiva del equipo el alcalde, Joan Ribó, y Javier Mateo, regidor d’Esports, junto a otros miembros del equipo consistorial. Ribó dio la enhorabuena a las campeonas. «Muchas felicidades por el título. Gracias por las sonrisas y la ilusión que habéis dado a la ciudad en un momento en el que València está necesitada de sonrisas y alegrías en el deporte», valoró en una referencia implícita a clubes como el Valencia CF o el Levante UD. «Nos daréis más alegrías, es un orgullo que vuestros nombres se unan a otros muy importantes, como el del maestro Miki Vukovic o vuestro Esteban Albert, en la historia del baloncesto valenciano», añadió el alcalde, que confesó que su nieta, que empieza a jugar al deporte de la canasta, está entre las niñas y niños que miran a las jugadoras del Valencia BC como «referente y espejo».

Tanto el president de la Generalitat como el alcalde fueron obsequiados con camisetas del equipo, entregadas por las capitanas. La primera de ellas, Queralt Casas, aseguró que «cuando se gana un título se quieren más y más, aunque ahora toca disfrutar de este». «Cuando decidí volver a España no me lo pensé por el proyecto ambicioso que me ofrecieron, deseo que sigamos todos a una para cumplir metas y hacer feliz a la ciudad», agregó la catalana, muy contenta en el club y la ciudad: «Del VBC no me muevo hasta que me tiren, de hecho, ya tengo mi piso aquí, y de València creo que ya no me muevo más, me siento una valenciana más».

Ofrenda a la Virgen

La mañana terminó en la Basílica para realizar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. El rector, Melchor Seguí, y el vicerrector, Álvaro Almenar, fueron los anfitriones de las campeonas. En la iglesia, donde Casas habló en un discurso de ofrecimiento a la Mare de Déu, estuvo también Fernando Jiménez, quien fue segundo entrenador del mítico Miki Vukovic. Algunos aficionados aprovecharon para fotografiarse con Ouviña, Burgos y Queralt Casas.