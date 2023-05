Toca llevar ‘Mestalla’ a cada estadio en el que jueguen Baraja y los suyos y el mejor ejemplo es lo que se está viviendo en el último mes en cada desplazamiento. Contra el Almería, la grada no dejó de empujar a un equipo que fuera de casa precisamente no ha demostrado ser sólido. El equipo a pesar de eso no pudo regalarle la victoria a los desplazados al antiguo Juegos del Mediterráneo.

La derrota contra el Sevilla solo sirvió para aumentar el miedo a un posible descenso pero el valencianismo tiene clara una cosa: el equipo va a contar con su apoyo hasta el último minuto en el que se esté jugando la salvación. Los seguidores agotaron rápidamente las entradas para estar en el Martínez Valero en el enfrentamiento ante el conjunto ilicitano. Desde las gradas, el cuadro de Baraja respondió y aprovechó la oportunidad para salir de Elx con los tres puntos en el bolsillo. Esa victoria sirvió para ganar confianza y para calmar las aguas de unos resultados que eran completamente caóticos. Mestalla, unos días después, jugó su partido contra el Valladolid y a pesar del error de Diakhaby que acabó con el 0-1 para los de Pucela, logró dar la vuelta con dos tantos: uno del propio central francés y un golazo de Javi Guerra, que derribó la puerta del primer equipo (aunque no era su debut) contra los de Pezzolano. Unos días después llegó el viaje a Cádiz. El valencianismo salió a las 12 de la noche desde Mestalla en autobuses rumbó a la ciudad andaluza con el único objetivo de conseguir los tres puntos y volver con más de media salvación en el bolsillo. Sin embargo, el cuadro de Baraja, que tiró de rotaciones, perdió la oportunidad y se marchó del Nuevo Mirandilla con una derrota que hizo muchísimo daño. Tanto por la forma como por el fondo. Y sobre todo por esos centenares de valencianistas que tenían que hacer el camino de vuelta, sin premio y con una organización pésima para llegar a sus casas. El Villarreal fue por su parte la última cita para un equipo que vio el empate como un resultado que se hará bueno en Balaídos. Si se cae en Vigo no sirvió de nada. O no de mucho. Si se consiguen los tres en el feudo gallego será un botín suficiente para seguir sumando en el semana a semana. Hasta Balaídos acudirán cerca de 200 valientes. Será el enésimo desplazamiento pero no el último de una afición que seguro que ya tiene en mente qué hacer en Palma en el próximo Mallorca-VCF.