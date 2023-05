Mestalla pide ayuda en su aniversario

La semana que viene es el aniversario de Mestalla. El sábado concretamente. El feudo valencianista cumple 100 años y puede presumir de ser el estadio con más historia de Primera División. Y el segundo del fútbol español únicamente superado por El Molinón (Sporting). El centenario llega en un momento espinoso, con el actual campo sufriendo el paso de los años y la incertidumbre de hasta cuándo tendrá que jugar el Valencia CF en él.

Los años pasan y no perdonan. Buena prueba de ello es que pocos estadios consiguen superar la centena de edad sin someterse a reformas que impliquen catalogarlos como ‘nuevos’. De hecho solo el Molinón tenía hueco en esa lista, pero el conjunto asturiano, de la mano del grupo inversor mexicano Gorlegi, ya tiene prevista una reforma mediante la que pretenden trasladar sus cimientos varios metros a la derecha de su ubicación actual. Con el terreno de juego trasladado y nuevas gradas levantadas, a efectos prácticos no sería una remodelación, sino que implicaría la etiqueta de estadio nuevo.

Mestalla sí ha sufrido modificaciones en los últimos años, pero únicamente han consistido en ampliar el aforo del estadio y medidas estéticas a modo de ‘restyling’, como por ejemplo las lonas de algunas leyendas valencianistas que adornan la fachada del estadio. El estadio atraviesa por un estado de incertidumbre máximo, sin recibir impulso económico del máximo accionista para modernizarlo ni paliar los achaques lógicos de una construcción que va a superar los cien años de edad.

Meriton no cuida su club y mucho menos lo hace con el hogar del mismo. La vergüenza de los 13 años. El futuro del actual Mestalla está inevitablemente supeditado a lo que suceda con el nuevo. Por el momento no es más que un inicio de construcción que lleva ‘adornando’ la Avenida de las Cortes Valencianas durante más de 13 años sin experimentar ni un mínimo avance. Meriton, que lleva desde 2014 agarrado a las riendas del club, no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que las grúas vuelvan a hacer su trabajo.

De hecho, los últimos meses han sido los que menos actividad han presenciado en comparación al año 2022. Desde que las autoridades declararon que la Administración Territorial Estratégica (ATE) había caducado, el club esperaba un nuevo convenio, en el que se mantenían las mismas condiciones que la mencionada ATE, para recibir luz verde. El Ayuntamiento defiendo ya haberlo redactado pero no hay indicios de ningún avance. Las únicas novedades son el cruce de acusaciones que ambas partes, normalmente con Sandra Gómez y Javier Solís como caras visibles, se intercambian de vez en cuando.

Y mientras la guerra continúa el gran damnificado es el Valencia y el valencianismo, que ve cómo su estadio envejece con el paso de los años sin tener en el respaldo un plan que palie el paso de los años o la seguridad de que las obras del Nou Mestalla van a reanudarse.

un templo descuidado. 1 Imagen de la fachada de Tribuna 2y 3 Muchas partes muy visibles de Mestalla presentan desgaste, con colores desconchados, óxido y falta de mantenimiento. F