Marc Márquez, octavo al término del primer día de entrenamientos del GP de Francia de MotoGP, restó importancia a las dos caídas que sufrió y dijo que «tras un mes y medio» en casa, «pasa esto». «Voy rápido, pero la sensación del límite aún no está. La segunda caída es con un chasis nuevo, muy diferente. Con el otro chasis, sé dónde está el límite y lo conozco muy bien, pero con éste aún no sé el límite ni cuáles son las reacciones de la moto», explicó.

«Tenía tantas ganas de ir en moto», añadió, «que no me importaba coger riesgos. El 90% de los pilotos, seguramente, se lo hubieran tomado con calma, habrían acabado el quince y mañana -por hoy- verían, pero yo no soy así, he empujado todo lo que he podido y he entrado en la segunda clasificación, que podía haber sido que no, y ser la única Honda ahí dentro no es casualidad».

«He controlado los riesgos bastante bien, incluso teniendo dos caídas, porque no es fácil pasar de estar un mes y medio en casa a venir aquí y probar dos chasis diferentes, pero ya he pedido al equipo las dos motos iguales, para trabajar mi estilo de pilotaje e intentar ser más constantes».

«Tenemos que analizar las cosas, pero creo que tenemos que seguir la línea del chasis Kalex para tratar de entender esta filosofía. Hay cosas negativas, cosas positivas, pero se trata de absorber esos puntos negativos para tratar de ser más rápidos», explicó el piloto de Honda, que coincidió con su compañero de equipo en que el chasis «es otro paso».

En lo que a su lesión se refiere, Marc Márquez señaló: «La mano, con lo que he sufrido estos últimos años, no es ‘naaa’». «Molesta un pelín, pero no me perjudica nada ni me limita ningún tipo de movimiento», agregó.

Masiá, líder en Moto3

Jaume Masiá fue el líder del día en Moto3, en una jornada de muchas caídas, como las dos que sufrió Iván Ortolá, pese a lo que acabó séptimo. El líder del Mundial, el alicantino Daniel Holgado, cerró el día con el quinto mejor tiempo, el mismo en ambas sesiones.

En Moto2 Arón Canet y Sergio García Dols fueron rápidos por la mañana, quinto y décimo respectivamente, pero por la tarde acabaron decimotercero y duodécimo. Álex Escrig, que aspira a correr su primera carrera del curso, acabó en último lugar.

En Le Mans se estrena el nuevo Mundial de MotoE con dos valencianos y con la vuelta del bicampeón Jordi Torres al Aspar Team. Pole para Matteo Ferrari, con Héctor Garzó y Jordi Torres en primera fila para las dos carreras de hoy (12:10 y 16:10 h, DAZN). Mika Pérez, decimosexto.