La plataforma valencianista de oposición a Meriton ha convocado a la afición el domingo a las 17:30 horas en la Avenida Suecia antes del Valencia-Real Madrid en Mestalla. La intención es aprovechar la repercusión del partido contra los blancos para que el mensaje contra la propiedad llegue a más rincones del mundo. El colectivo invita al valencianismo a llevar «pancartas» y hacerse sentir en este momento crítico por el que atraviesa el club con la posibilidad del descenso. «Hay que hacer ver a los políticos que el Valencia C. F. nos importa. Es el momento de hacer ver a CaixaBank que no se puede dar cobertura a quien está matando al Valencia C. F. Es el momento de señalar a Peter Lim y Jorge Mendes, que han manchado la historia de nuestro club con sus sucios negocios».

Libertad VCF entregó ayer en las oficinas del Valencia C. F. un escrito similar al enviado al Elche C.F. hace unas semanas, advirtiéndoles de que la afición valencianista «portará cartelería y banderas con mensajes. Del mismo modo, advertimos de que si, continúan violentándose los derechos de los valencianistas, actuaremos en el marco que nos permita la ley frente a las personas que promuevan y ejerzan dichas acciones». El comunicado también recita que « la lucha por la permanencia ha de compatibilizarse con la lucha por la supervivencia. Y, si algo podemos tener claro tras nueve años con Peter Lim y sus secuaces al frente del club, es que el peligro de muerte resulta real. Queremos que sea una manifestación diferente, donde se nos oiga y se nos lea. Así que os invitamos a todos a que traigáis vuestra pancarta con el mensaje que queráis transmitir. Los medios de comunicación tendrán puesta la mirada en Mestalla el domingo y debemos contarles la realidad de lo que ocurre en el Valencia C.F. Es el momento perfecto para hacer ver a los políticos que el Valencia C. F. nos importa. Es el momento de hacer ver a CaixaBank que no se puede dar cobertura a quien está matando al Valencia C. F».