La victoria del Valencia CF contra el Celta de Vigo en el estadio de Balaídos no le ha dado la permanencia, pero sí le ha generado un paisaje menos nublado. Todavía quedan entre tres y cinco puntos por sumar, pero los inputs, las rachas y los rivales hacen que al equipo le salgan las cuentas. Los de Rubén Baraja tienen ahora mismo la mejor dinámica de toda la zona baja y se han situado como el equipo favorito para conseguir la salvación, un objetivo que deben rematar en los cuatro partidos que quedan. El calendario no es sencillo, pero la actitud que está mostrando el equipo es buena y es el momento de dar la estocada definitiva para acabar con la angustia de los últimos meses.

La racha valencianista es de diez puntos de los últimos quince. Los de Baraja han sumado tres victorias (contra el Elche CF, el Real Valladolid y Celta de Vigo ), un empate (Villarreal CF) y una derrota (Cádiz CF) en los últimos cinco partidos, un estado de forma que invita al optimismo.

Quedan cuatro finales y manteniendo el nivel al equipo le daría para lograr el objetivo antes incluso de la última jornada. No será sencillo, pues queda medirse al Real Madrid en casa con la dificultad que ello comporta, al RCD Mallorca -que tiene opciones reales de lucha por entrar en Europa-, al RCD Espanyol -enfrentamiento en la zona baja de la clasificación- y Real Betis, que presumiblemente se juegue en qué competición europea estará la próxima campaña (Europa o Conference League). El Valencia es favorito, en principio, solo contra los pericos, quizás el choque más importante que queda hasta final de temporada por ser un rival directo, pero lleva varias jornadas mostrándose competitivo, quizás no brillante, pero no perdiéndole la cara a los partidos.

Extendiendo las estadísticas a la ‘era Baraja’, los números también invitan a ser positivos. El preparador vallisoletano lleva al frente del Valencia CF un total de 13 partidos desde que se estrenó contra el Getafe en el Coliseum. Desde entonces ha conseguido cinco victorias, dos empates y seis derrotas o, lo que es lo mismo, el 43,5 por ciento de los puntos en disputa y teniendo en cuenta que tiene que conseguir entre tres y cinco de doce (alrededor de un tercio) de los que quedan, ahora mismo dibuja una media que garantizaría quedarse en Primera la próxima temporada.

Mal momento de los rivales

De los cinco rivales -seis con el Celta de Vigo- por la permanencia, solamente el Almería ha conseguido dos victorias en los últimos cinco partidos, el resto solamente ha conseguido lograr una. Los almerienses acumulan seis puntos de los últimos quince, el Cádiz (un triunfo y un empate) cuatro de quince, el Valladolid, que lleva cuatro derrotas seguidas, suma tres de quince, y el Getafe, que se espera que reaccione con la llegada de José Bordalás, también ha cosechado solamente tres de los últimos quince.

En las cuatro jornadas que restan habrá enfrentamientos directos entre ellos, lo que presumiblemente aumentará el ritmo de puntaje de algunos, pero puede dejar tocados a otros. Ahora mismo el Valencia, aunque no pierde de vista a sus rivales -está semana perdieron todos-, lo tiene en su mano y depende de sí mismo.