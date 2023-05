La polémica sobre los insultos racistas a Vinicius en el partido del pasado domingo entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla, que acabó con el futbolista expulsado tras encararse a la grada recriminando tales insultos por parte de aficionados valencianistas ha saltado a la actualidad política.

Son varios los políticos que se han pronunciado ya al respecto. El primero de ellos es el president de la Generalitat y candidato de los socialistas a la reelección, Ximo Puig, conocido seguidor del Real Madrid. Tras ser preguntado por los periodistas en un acto de campaña electoral, ha señalado la importancia de combatir los discursos racistas, del que ha mostrado su "preocupación" por su auge al tiempo que, ha indicado, que una parte de estos están motivados por el caldo de cultivo del discurso de la extrema derecha. Sin embargo, y especialmente tras los comentarios de Vinícius tras el partido, ha precisado que no considera que el público de Mestalla sea racista. "Puede haber algún caso, porque siempre hay, pero me alineo con el discurso del capitán del Valencia", ha explicado el jefe del Consell. “Condenamos todos los insultos y es más para eso están las cámaras. Si está claro quien ha sido para mí que no vuelva a entrar a un campo de fútbol”, dijo Gayà tras el partido, palabras que ha suscrito Puig.

También se ha querido referir a este tema el actual alcalde de València y candidato por Compromís Joan Ribó ante los micrófonos de Europa Press. "Lo que pasó el domingo es un escándalo, de una vez por todas el Valencia CF lo tiene que resolver. Ya está bien de manifestaciones de ultraderecha de tipo racista", ha enunciado. Además, Ribó ha instado al club a "eliminar de sus aficionados que entren en el campo a todas esas personas, que ya hemos tenido demasiados problemas con ellos".

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, condena los insultos racistas a Vinicius Junior en Mestalla: "Es un escándalo. Ya está bien de manifestaciones de ultraderecha de tipo racista" https://t.co/iirO0mtBoq pic.twitter.com/xEpPvVVZV7 — Europa Press (@europapress) 23 de mayo de 2023

Por su parte, Pedro Sánchez ha compartido en un escueto tuit el comunicado oficial del Ministerio de Deportes en el que condena este hecho. "El odio y la xenofobia no deben tener cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad", escribe el presidente del Gobierno.

Tolerancia cero con el racismo en el fútbol.



El deporte se fundamenta en los valores de la tolerancia y el respeto.



El odio y la xenofobia no deben tener cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad. https://t.co/Ru7XwHlziQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 de mayo de 2023

Por último, Alberto Núñez Feijóo se pronunció sobre el 'caso Vinicius' asegurando que "el deporte y el racismo son absolutamente incompatibles". "Hay que decirlo de forma clara, contundente y sin ningún tipo de matiz", dijo el líder del PP, para zanjar también otra de las grandes polémicas abiertas: "España no es un país racista en ningún caso", aseguró en un acto en la ciudad de la raqueta de Madrid.