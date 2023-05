Carlo Ancelotti habló ayer por primer vez después de la rueda de prensa tras el Valencia - Real Madrid del pasado domingo. Una comparecencia, la del italiano, que fue muy polémica. El técnico se enganchó con un periodista de València y afirmó que Mestalla entero (46.000 personas) tuvo un comportamiento racista con Vinícius, algo que es completamente falso.El entrenador del Madrid cargó contra la afición del Valencia tras el partido con estas palabras: «Cuando le han sacado la tarjeta roja todo el estadio le ha cantado: «mono, mono, mono. Nunca había visto a un estadio entero con insultos racistas, a un grupo vale, pero un estadio entero no».

Ayer, en la rueda de prensa previa al Madrid-Rayo, Ancelotti matizó sus palabras del domingo y pidió disculpas: «Vinícius es víctima de lo que está pasando. Es víctima a veces por culpable, porque dicen que provoca. Cuando me refiero al estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, solo a un grupo que se ha portado muy mal, como un grupo en Mallorca o en grupo Valladolid. Es una costumbre insultar. ¿Por qué en el fútbol el insulto es normal? ¿Uno se puede permitir decir tonto a una persona? Tiene que parar esto».

«España para mí no es un país racista, pero hay racismo, sobre todo en los estadios de fútbol. El protocolo está obsoleto porque los insultos empiezan a la llegada del bus dos horas antes del partido, no fueron 46.000 y pido disculpas si se entendió eso, pero tampoco fueron dos o tres», proseguía el entrenador del Real Madrid.Respecto a la expulsión de Vinícius tras la revisión del VAR por su agresión a Hugo Duro, Ancelotti no quiso entrar en si esta «manipulada», pero ha dejado la duda sobre el estamento arbitral: «Manipular una imagen es bastante grave. No sé si en el VAR se olvidaron o las manipularon. Vinicius fue agredido por el portero y por Hugo Duro y si tienes una agresión, te tienes que defender».

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, también se pronunció este martes, censurando los insultos racistas recibidos hace dos días por el futbolista brasileño Vinicius Júnior en el partido frente al Valencia en Mestalla y dijo que «hay que cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol».El máximo dirigente del Real Madrid aprovechó la visita institucional a la sede de la Comunidad de Madrid para celebrar la Euroliga conquistada por el equipo de baloncesto para mostrar su opinión sobre lo ocurrido hace dos días en Mestalla.«Lo ocurrido es realmente muy grave, con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad no se merece lo que está pasando y quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores», dijo Florentino, durante su discurso.«Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito al que lo sufre, como está ocurriendo ahora», concluyó el presidente del Real Madrid.

A pesar de eso, según apuntan fuentes desde Madrid cercanas al jugador, a Vinicius no le habría gustado lo más mínimo la presencia de cámaras durante la reunión con el presidente del Real Madrid y es que entendería que solo se trata de un acto de propaganda y no un apoyo sincero por parte del mandatario del cuadro del Santiago Bernabéu.