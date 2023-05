El sábado la victoria del Levante ante el Villarreal B en la Cerámica trajo una buena noticia, además de los tres puntos cosechados. Roger Brugué reapareció vestido de corto sobre el césped, cuatro meses después de la lesión que le impidió ayudar al equipo cuando mejor estaba. Lo hizo ingresando en el terreno de juego a falta de 10 minutos, recuperando sensaciones como jugador de fútbol. Lo hizo dejando destellos de su calidad y, sobre todo, de su garra y lucha desde su intervención en el tramo final. De sus botan se originó la jugada que culminó en la pena máxima cometida sobre Joni Montiel con un pase de tiralíneas, que el mismo Montiel transformó en el tanto del triunfo.

Un rendiemiento influyente, que tuvo incidencia directa en el resultado, que por otra parte perdieron la mayoría de sus opciones de ascenso directo al no sumar los tres puntos ante el Ibiza en el Ciutat de València la jornada previa. La falta de mordiente arriba lleva lastrando al cuadro levantinista todo el curso, y la vuelta del extremo de Bascarà significará un soplo de aire fresco en en la zona de vanguardia de Orriols para, ya no solo el último partido de liga ante el Oviedo, sino que será un fichaje para Calleja en el play off, en caso de que lo juegue el Levante.