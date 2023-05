Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla, en la que confirmó que "tenemos la baja de Benzema, Vinicius y Asensio. Queremos acabar bien la temporada y estamos bien anímicamente. Vinicius no viaja porque no puede jugar, si hubiera alguna posibilidad de jugar, viajaba para intentarlo. Ojalá pueda jugar el último minuto en la última jornada".

Sobre el uso de la tecnología de gol o el VAR, que está en entredicho en las últimas jornadas, el italiano fue claro en su juicio: "El tema de la tecnología es bueno. Incrementarlo con la tecnología de gol es bueno, pero hay que mejorar el uso de la tecnología. Sería bueno meter la tecnología de gol, no sé por qué no la meten. Si es un problema de dinero se debería resolver".

Fichar defensas o delanteros

De cara a la próxima temporada, Carletto confirmó que "estamos trabajando en el ataque. Sobre Joselu solo tengo que decir que me gusta mucho, como me gustan mucho Aspas, Joselu, Morata... Todos los que meten goles". Carlo hizo un análisis en el que descargó la culpa de la delantera y puso el foco en la defensa: " En todas las competiciones hemos competido hasta el final y hemos dejado un poco atrás la liga y tras el partido con el Barça que pasamos de 9 a 12 puntos, hay hemos perdido foco. El Barça ha hecho una temporada muy buena y nosotros en el periodo después del Mundial, nos ha cotado jugar a nuestro rival. No ha sido un problema de delantera, somos el que más ha marcado. Nos ha faltado solidez atrás. Se habla de fichar un delantero, pero la estadística dice que tenemos que fichar un defensa. Porque delantero tenemos al mejor del mundo. Lo que queremos hacer lo vamos a hacer para mejorar la plantilla la próxima temporada. No os preocupéis".

El técnico fue preguntado hasta tres veces por la posibilidad de que Hazard juegue en Sevilla, ante las lesiones de Benzema, Vinicius y Asensio. No quiso responder y al final sacó su lado más serio: "Lo que necesita hacer Hazard lo voy a hablar con Hazard, no aquí en la sala de prensa". Además, el italiano habló de Nacho y su renovación: "Entiendo que Nacho esté pensando en su futuro. Tiene el cariño de todo el mundo, puede aportar mucho al equipo y creo que el club ha hablado con él para renovar. Está en su mano y decidirá al final de temporada".

Balance de la temporada

Sobre el balance de la temporada y de su estancia en el banquillo blanco también se pronunció: "No ha sido una Liga buena, me siento mal por ello. Pero si hablamos del balance de la temporada, ha sido una temporada buena. Si tengo que evaluar las dos temporadas, han sido espectaculares y me siento muy bien. Y si fuera una evaluación de las cuatro temporadas firmaría volver a repetir los 10 títulos que hemos ganado. Y creo que el club también lo firmaría".

Por último insistió en que el Madrid se juega muchas cosas en Sevilla: "Tenemos que respetar la camiseta que defendemos. No hay un título, pero está la camiseta y la profesionalidad en juego. Son grandes motivaciones·.