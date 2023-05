El CPV Gavarda es manté ferm al capdavant de Primera del 40 Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València després de la novena jornada. Els de la Ribera Alta aprofitaren el duel directe entre els seus immediats perseguidors, Bicorp i Xeraco, per a incrementar lleugerament el seu avantatge.

Amb un 15-40 va resoldre Gavarda la seua visita al trinquet de Càrcer. Els de La Vall B, que havien sumat dos triomfs en les tres últimes jornades, poc pogueren fer davant la solidesa gavardina.

La gran cita del cap de setmana es preveia a Bicorp, i no va defraudar. Tant Cooperativa El Progreso com Xeraco oferiren una gran partida, prou igualada, que es va resoldre per la mínima diferència a favor dels locals (40-35), resultat que permet als de la Canal de Navarrés avançar als de la Safor i fer-se amb la segona posició amb 19 punts, pels 18 dels xeraquers.

Alzira i el Genovés protagonitzen el seu particular duel per creuar la frontera de les places que donen dret a jugar les semifinals. Al trinquet d’Alzira, la festa estava assegurada amb el duel entre els equips A i B del club riberenc. El triomf va ser per a CEPSA Alzira A (10-40) davant Family Cash Alzira B, gràcies al qual els alzirenys A mantenen la quarta plaça amb 15 punts. A l’aguait es manté el Genovés, amb 14 punts, els tres últims aconseguits al trinquet de Moixent, on s’imposaren als locals per 10-40.

La jornada que fa 10 té preparada altre plat fort per a la vesprada de diumenge. El líder, Gavarda, rebrà al segon, Bicorp, a les 18:00 hores. Per al mateix dia i a la mateixa hora, partida entre Les Alcusses Moixent i Alzira A. Per altra banda, La Vall B visitarà Xeraco dissabte a les 17:00 i Alzira B jugarà al trinquet del Genovés divendres a las 20:00 hores.

1ª Femenina

La primera volta a la màxima categoria de l’Autonòmic de raspall es va tancar amb els liderats de Beniparrell i Borbotó. Només l’equip de l’Horta Sud resisteix com a equip invicte després de la primera volta. La 3ª jornada deixà les derrotes de Bicorp davant el club beniparrellí i de Borbotó davant l’Alqueria d’Asnar. La Vall C inaugurà el seu compte i Xeraco es torna a ficar en la lluita per les places de semifinals.

Al grup A, Ajuntament de Beniparrell A és líder en solitari amb 9 punts de 9 possibles. Davant Bicorp, l’equip beniparrellí aprofità el fet de jugar al seu carrer i s’imposà a Turismo Rural Bicorp E (40-25). A Càrcer, La Vall C sumà els primers punts al guanyar per 40-20 a Les Alcusses Moixent.

Al grup B, Estudi Martí Borbotó es va tornar amb només 1 punt de l’Alqueria d’Asnar (40-35). El resultat manté a l’equip valencià a la primera posició, amb 7 punts, pels 5 de les alacantines. Els mateixos 5 punts té Xeraco, després de la victòria davant Justo Ballester Meliana (40-15).

La jornada s’obrirà, al grup A, amb la visita de Beniparrell a La Vall divendres a les 19:30 hores. Bicorp jugarà a Moixent dissabte, a les 19:30. Al grup B, Xeraco exercirà com a amfitrió davant l’Alqueria d’Asnar dissabte a les 18:00, mentre que Meliana rebrà a Borbotó diumenge a les 11:00.

JECV de raspall

El trinquet Els Xocats de Moixent acull aquest dissabte les finals provincials de València dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana modalitat raspall. 10 escoles es reuniran al municipi de la Costera per a disputar-se els títols de les categories Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil. Participaran les escoles d’Oliva, el Genovés, Torrent, Alcàntera- Càrcer, Alzira, Beniparrell, Quatretonda, Moncada, Polinyà de Xúquer i la Font d’en Carròs. Les d’Oliva i el Genovés comptaran amb més representació, amb tres equips cadascuna.

Els títols es disputaran baix el format de final A i final B. La jornada arrancarà a les 9.00 hores amb la final B Infantil: Oliva A -Oliva B. La final A, a les 9.40h : el Genovés B contra el Genovés A.

A partir de les 10:20 h Oliva A contra Torrent en la categoria Cadet i a les 11:00 h Alcàntera-Càrcer s’enfrontarà al Genovés en la final A. Els Juvenils començaran a jugar a les 11.40 i ho faran Oliva A contra Alcàntera-Càrcer A. A les 12:20 h, el Genovés contra Alzira.

A les 16:30 h, final B Aleví :Oliva B s’enfrontarà a Beniparrell i El Genovés contra Quatretonda, a la final A. Els Benjamins, a les 17:50 h Quatretonda- Moncada i a les 18.30 la final A, La Font A contra Polinyà de Xúquer A.