El TAD ha desestimado la petición de medidas cautelares por parte del Valencia CF para poder abrir la grada de animación en el partido contra el RCD Espanyol en el que se juega la permanencia y ha confirmado una sanción que el club ha tildado de "desproporcionada" desde el principio.

El entrenador del Valencia compareció apenas una hora después de conocerse la noticia y a pesar de que no se quiso detener demasiado en asuntos ajenos al partido contra el Espanyol, sí valoró esta decisión por parte del tribunal: "Vamos teniendo la sensación de que la sanción es injusta. Que no vaya a estar esa grada es un hándicap pero tenemos que sobreponernos y apoyar por los que no pueden estar. Ellos nos animan mucho y nos empujan mucho", explicó.

En lo que no se quiso mojar fue en el agravio que supone ver cómo al Valencia es el único club al que le han cerrado la grada habiendo sucedido casos iguales esta temporada y teniendo como rival al Espanyol, cuyos ultras invadieron el campo para ir a por los jugadores del Barça y no se ha tomado la misma decisión.

Sí anunció que el club lo va a seguir peleando de cara a la próxima temporada para dejar sin efecto la sanción: "El club va a recurrir y si no están los vamos a echar mucho de menos porque esa grada nos ayuda pero el resto del estadio tiene que empuja", dijo.