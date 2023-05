Hola, Jasiel. ¿Cómo están los ánimos para el ‘Playoff’?

Ahora mismo, los ánimos están recuperados. Es verdad que hemos pasado por momentos malos, pero la derrota del miércoles la hemos superado y dejado atrás. Hubo derrotas en este final de la fase regular que no tenían que haberse dado y el equipo debía haber respondido mejor. No sirve lamentarse, tenemos que pensar en el ‘Playoff’, que es lo importante. Vamos a salir con energía, con una mentalidad fuerte y positiva de que se puede.

La afición les despidió con silbidos el miércoles. ¿Ha sufrido el equipo estos días?

Sufrimos como ellos, fue un momento duro, debíamos haber ganado ese día para entrar en los cuartos de final con mejor sensación. El público silbó un poco. Yo, particularmente, prefiero que nos animen en un momento difícil. Para nosotros, ellos son muy importantes, más aún si no estamos bien. Trataremos de hacerlo bien para nuestra gente, lo mejor posible, y ser agresivos en busca de una victoria en Barcelona.

La fase regular, octavos con un balance de 17-17, fue irregular. ¿Por qué cree que el Valencia BC no dio todo su potencial?

Hubo fases de partidos que no jugamos juntos, no trabajamos la intensidad como se debía, y momentos en que se vio que éramos un colectivo bueno, que podía sumar muchas victorias y hacer cosas buenas... pero no fuimos regulares. Ya es pasado, tenemos que ver el presente, el ‘Playoff’, e ir con mentalidad de que es posible ser competitivos y dar buenas sensaciones a la afición.

Y ahora, el Barça.

Es un rival complicadísimo. En esta Liga todos los equipos son muy duros, imagínate el primero. Nosotros, si salimos con deseo, soñando y creyendo que podemos, tendremos opciones. Si vamos con la mentalidad del día del Lugo, de estos últimos partidos, no habrá ninguna chance.

¿Puede favorecerles de algún modo el hecho de que nadie apueste por el Valencia?

Sí. Creo que va a saltar la alarma, la sorpresa, como nadie nos espera. Alguno puede creer que nos van a eliminar fácil, con 2-0, pero no. No será así. Va a ser una serie interesante, se va a ver al Valencia junto, como se le vio en partidos importantes este año.

Dejando de lado lo mental, ¿en clave solo de baloncesto, por dónde pasan las opciones de ganar este lunes en el Palau Blaugrana?

Para nosotros, es básico ponerle ritmo e intensidad, saber jugar con contacto y fuerte, porque sabemos que en cuestión de talento ellos son muy buenos... Habrá que correr la pista, que se vea que queremos ganar, con deseo, solidez e intensidad... si le ponemos mucha intensidad, vamos a tener bastantes opciones.

Al menos, la imagen que den será fundamental para tener a La Fonteta totalmente conectada el viernes...

Comoquiera que sea, el pabellón estará a reventar. Necesitamos que el púbico nos ayude en todo momento, que nos ayude a intentar que tengamos más partidos en este final de temporada. En Barcelona estoy seguro que se verá un duelo muy interesante, y vamos a hacer que nuestra hinchada confíe en nosotros para el segundo partido.

Por el momento, han sido dos años en València, ¿cómo los ha vivido?

Me he sentido muy bien, contento con la ciudad, acogido por la afición de la mejor manera. Me siento muy cómodo aquí, y mi familia también lo está.

¿Puede seguir en el Valencia BC? Le pregunto porque está conversando con el club para una renovación.

Sí... sí, soy positivo, creo que sí, puedo continuar. Estamos conversando, y las conversaciones van por un buen camino.

Por último, en su opinión, ¿qué tiene el baloncesto para escapar a la lacra del racismo que ataca al fútbol?

No pasa, quizá, porque el mejor baloncesto se juega en Estados Unidos y la mayoría los ‘cracks’ son de raza negra. El racismo nos muestra un contexto en el que queda gente inculta de la vida, deberían educarse sin perder tiempo. No puede pasar en el siglo XXI. Para los morochos es duro que no cambie de mentalidad, estar fuera de casa y nos traten como perros o animales.

¿Lo padeció en sus carnes?

Hasta ahora no, y espero que nunca me pase. Estoy preparado, por si un día me sucediese, darle de lado.