El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, destacó tras el empate a dos goles en Mestalla frente al Espanyol la importancia del gol conseguido por Samu Lino en el tiempo de prolongación que les permitió sumar un punto que puede servir para la permanencia.

«Es un gol que tiene mucho valor por el punto que nos da. Ha sido una tarde de muchas emociones. La primera parte ha sido muy buena, de las mejores de la temporada. Hemos tenido situaciones para ponernos por delante antes del 1-0 y ellos en la primera que han tenido han hecho el 1-1. En el inicio de la segunda, el 1-2 nos ha golpeado fuerte y el equipo lo ha acusado. Nos ha costado pero hemos peleado hasta el ultimo minuto y me quedo con lo positivo. Es un gol que nos deja con las opciones intactas», recalcó el entrenador.

«Tener esa fe nos tiene vivos, al final del partido no sabíamos si estábamos salvados y estuvimos mirando las situaciones que se pueden dar la próxima jornada, pero lo que tenemos que hacer es tratar de competir como lo hemos hecho hoy. Hay una situación que se puede dar, si no puntuamos, que nos mandaría a Segunda, pero no debemos perder el foco que es nuestro partido e ir a Sevilla a certificar la permanencia», concluyó.

El capitán del Espanyol, Sergi Darder, se mostró muy afectado por el empate logrado en Mestalla que supone el descenso a Segunda y, aunque se mostró autocrítico con la actuación del equipo esta campaña, aseguró que les han perjudicado cosas externas, en referencia a algunas decisiones arbitrales. «El partido de hoy es el reflejo de la temporada. Es difícil decir esto tras 38 jornadas, porque seguro que hemos hecho muchas cosas mal para llegar aquí, pero desde la máxima autocrítica creo no nos lo merecemos de esta manera».

«Otra vez cosas que no dependen de nosotros nos perjudican. Otra vez», lamentó en declaraciones a Movistar. Darder pidió disculpas a los seguidores del equipo. «Tenemos un escudo demasiado grande y en muchos momentos no lo hemos representado. Soy el primer que esta muy jodido pero volveremos».