Sergio Busquets: "Por primera vez, he pensando más en mí que en los demás"

Han pasado más de 15 años desde el debut. ¿Tiene muchas cosas en la taquilla?

Seguro que me costará. Cuando acabó el partido y los actos y se había marchado todo el mundo empecé a darme cuenta de que era la última vez que jugaba en el estadio, que se acababa todo. Imagino que lo echaré de menos, pero al mismo tiempo me siento orgulloso de mi trayectoria.

¿Todo salió redondo como dijo Xavi?

Sí, al final queríamos ganar, disfrutar jugando, cerrar la portería a cero con Marc, que se puso muy contento... La mala noticia fue la lesión de Baldé. Fue muy emotivo, estoy muy contento por el cariño de la gente en ese día tan especial.

Nunca se le ha visto conmovido. ¿O la procesión iba por dentro?

Pues estaba disfrutando, feliz de ser un privilegiado y de poder vivir esos momentos y de mi trayectoria en general. Sí que me noté los ojos llorosos, es normal.

¿Diría que la frialdad es una de sus virtudes? No exterioriza ni alegría ni pena.

Puede ser que parezca frío, pero es porque soy muy analista. La cabeza bulle igualmente... Soy de los que lo quiere controlar todo. También por la posición que ocupo en el campo, de permanente alerta, no tengo la línea de banda como un lateral para saber que en un lado no va a pasar nada.-

¿Lo ha aprendido en el Barça?

No, no, no, eso yo ya lo tenía de serie, pero con Pep lo perfeccionas más y da muchas charlas tácticas.

Hacer tantas veces de comodín en los juegos de posición del entrenamiento....

Lo que enseña eso.

Pero usted es un jugador más de calle.

Eso era antes. Cuando debuté el fútbol era de otra manera, de más pillería o se utilizaba más la pillería. Ahora todo está más controlado, con tanta cámara, el VAR, la mentalidad de las nuevas generaciones...

Ser de calle no es sinónimo de marrullería...

Lo sé, lo sé, me lo tomo como un halago.

Lo hace a uno distinto, no es un producto de serie de una academia.

Que parecen robots, como si todo tuviera que estar preparado y programado, todos formados como atletas, siguiendo un método.

Tanta uniformidad... ¿diría que eso es bueno o es malo?

Para el espectador el fútbol es menos divertido, menos vistoso, engancha menos. Siempre van a salir jugadores que marquen la diferencia, pero claro, salen menos.

¿Se cerró el domingo una etapa en el Barça con su despedida y la de Alba?

Del mejor equipo de la historia, del sextete de Pep creo que sí, porque yo era el último que quedaba. De la última época buena, con Jordi y yo, se está acabando pero no se ha cerrado. Quedan Ter Stegen y Sergi Roberto.

Si va a seguir jugando, ¿por qué no en el Barça?

Por muchas cosas. Podría empezar por decir que...

¿Porqué se ha anticipado a la jugada otra vez?

Me quería marchar siendo importante en el equipo, como capitán, ganando, pudiéndolo celebrar con la afición, títulos...

Era el momento.

En los últimos tres años, la situación ha sido bastante mala en cuanto a sensaciones, sin títulos... También me apetecía vivir una nueva experiencia a nivel, sobre todo, familiar después de 15 años aquí, sin moverme de casa, en el Barça, el club de mi vida y en el que soñé jugar. Ya tengo una edad y tampoco voy a jugar hasta los 40 años como Andrés [Iniesta]. Era el momento perfecto y también hay que dejar paso a jóvenes.

¿Dudó en seguir un año para que Xavi encontrara un relevo para usted?

Eso lo pensé, en verdad porque en el día a día el míster, el staff, los compañeros, me insistían mucho. Pero miré por mí. Por primera vez he pensado más en mí que en los demás. Creo que he tomado la mejor decisión.

Al final, durante 15 años, ha conocido al Barça en todos sus estados de ánimo...

He sido del Barça desde crío, he sido hijo de jugador que vivido cosas que pocos hijos pueden vivir. He ido a muchos campos a ver partidos, he pasado por el fútbol base, he llegado al primer equipo, he sido capitán, soy socio... Quince años en el Barça te dan para conocerlo todo: compañeros, presidentes, directivos, técnicos, prensa, entorno... Se cuentan con los dedos de la mano las personas que hayan vivido todo eso, que conozcan tanto el club y que sepan, más o menos, cómo funciona todo o por qué pasa.

O sea, que al final es otro candidato a presidente, como Piqué.

No, no. No puedo serlo todo.

Pero su idea es volver al Barça dentro de dos, tres o cuatro años.

Sí, sí, sí, lo voy a intentar. Tengo la idea de poder ser entrenador. Pero, aunque no lo fuera, opino que la gente que conoce el club tanto, que lo siente tanto, tiene que estar cerca de él. Es un patrimonio que no se puede perder. Mejor y más cuidado no estará.

¿Por qué quiere ser entrenador? ¿Por qué lleva 15 años siendo entrenador dentro del campo?

Me llama la atención. Me motiva por mi manera de ser como futbolista, de pensar todo el rato en las cosas, cómo darle la vuelta, cómo mejorar esto, cómo sorprender, cómo estar colocado..

No es solo eso.

Pienso muchas veces como entrenador, pero luego está lo más difícil que es gestionar el vestuario con 24 personas, cada una con su cabeza, sus cosas y su mundo. Por no hablar de saber transmitir y que te compren esa idea y estén entusiasmados y crean en ti.

Porque al final es eso, ¿no? Gestionar personas y no ideas futbolísticas.

Lo difícil son las personas, pero cuando deseas controlar todos los movimientos, por ejemplo, has detener jugadores que lo sientan y sean inteligentes para tomar las decisiones.

Usted es la síntesis de muchos entrenadores.

De todos se aprende. Has de adaptarte a los jugadores según el perfil que tengan.

Ha hablado de su padre. ¿Cree que su brillante carrera le habrá recompensado a él?

Que a un hijo le vaya bien, siempre te compensa. A los que tenemos hijos te compensa cualquier cosa.

¿Lo han hablado alguna vez?

No, no, no. Hacíamos bromas antes. Cuando yo empecé. Me decía que él tenía una Champions.

El primer año se acabó la broma. Ya la ganó.

Seguro que él está orgulloso de ese legado.

¿Cuándo ve a su hijo, se ve a sí mismo cuando iba con su padre?

A mis hijos les he dicho que hagan lo que quieran, que elijan lo que quieran y sean felices. No van a tener ninguna presión y más cómo veo el fútbol de hoy en día. El mayor juega en un equipo y cuando yo no iba a verlo mi mujer me pasaba algún vídeo del juego. Solo de escuchar lo que se colaba de lo que decían los padres, ves normal que luego pasen las cosas que pasan.