Kylian Mbappé aseguró que será jugador del PSG la próxima temporada. Tras recibir el premio de mejor jugador de la Ligue 1 por cuarta vez, el delantero del conjunto parisino se pronunció sobre su futuro y disipó las dudas sobre su futuro próximo. "Estoy muy contento por la renovación (hace justo un año). El año que viene jugaré en el Paris Saint-Germain, todavía tengo contrato, cumpliré mi contrato", confirmó Mbappé.

Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre si ejecutará o no la renovación hasta 2025. Todo apunta a que el delantero francés de momento no tiene intención de hacer efectiva la renovación de un año más. Parece que Kylian quiere ver el proyecto que prepara el PSG para la próxima campaña y no tomará una decisión entorno a su contrato hasta el año que viene. El delantero tendrá en su mano la opción de seguir en el conjunto parisino o buscar un nuevo reto con su salida como jugador libre.

Mbappé fue elegido mejor jugador del campeonato por delante de Seko Fofana (RC Lens), Jonathan David (LOSC), Lionel Messi (PSG) y Loïs Openda (RC Lens). La estrella parisina tuvo el detalle de empezar su discurso acordándose de Sergio Rico, ingresado en Sevilla tras tener un grave incidente en caballo en El Rocio: "Es un placer, pero me gustaría reiterar que mis pensamientos están con Sergio Rico. Y también a nuestro director deportivo, que ha sufrido una pérdida deportiva esta semana. Quería tener un sentido de las prioridades. También me gustaría felicitar a todos los jugadores del Lens, que han realizado una magnífica temporada. También a Jonathan David, que ha ayudado a su equipo", recalcó Mbappé.

El delantero también agradeció a Leo Messi su colaboración en el terreno de juego: "Por supuesto doy las gracias a Leo [Messi], que me ha ayudado mucho. Es un privilegio jugar en el París Saint-Germain con jugadores así. Pero también la gente entre bastidores que nos permite estar en las mejores condiciones posibles. Este récord es un placer. Siempre he querido ganar y dejar mi nombre en la historia del campeonato. Nunca pensé que ganaría tan rápido".