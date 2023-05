El paso de Edinson Cavani por el Valencia CF ha dejado más sombras que luces a pesar de la ilusión que desató su llegada dentro de la afición. En plena sequía goleadora el combinado del uruguayo, el combinado de Mestalla afronta la última jornada del campeonato con altas probabilidades de salvar la categoría. El ‘7’ firmó por dos temporadas, pero entre su ficha y su rendimiento se valoran diferentes alternativas.

La primera reunión para tratar este asunto ya se ha producido, ya que según avanzó ayer Tribuna Deportiva el agente del futbolista estuvo en València para hablar con Layhoon Chan y con Miguel Ángel Corona para conocer que intención se tiene desde la entidad con el delantero a fin de mover su mercado para los próximos meses. A día de hoy no se descarta nada, desde continuar hasta darle la carta de libertad pasando por tratar de encontrar un traspaso por el jugador.

Cavani aterrizó en el Valencia en el tramo final del pasado mercado veraniego para heredar dorsal siete que dejaba vacante Gonçalo Guedes y al mismo tiempo asumir la responsabilidad goleadora por l decisión del club de vender a los dos jugadores que representaban más del 50 por cien de los tantos (Carlos Soler y el propio Guedes), pero la realidad es que no ha sido capaz de rendir a ese nivel. De los doce goles del valenciano y los trece del portugués se ha pasado a los solamente siete del uruguayo (en Liga cinco), que ocupa el escalafón más alto de la plantilla a nivel salarial y que no ha respondido acorde a ese estatus. De hecho Rubén Baraja no le dio la titularidad ni en Mallorca ni tampoco contra el RCD Espanyol, partido en el que ingresó incluso después de Hugo Duro, que tampoco está haciendo un gran año a nivel goleador.

Lato, costilla rota

Toni Lato no podrá despedirse del Valencia CF en el césped el domingo en la final contra el Betis con la salvación matemática en juego. El lateral izquierdo, que acaba contrato el próximo 30 de junio, sufrió una lesión contra el Espanyol que le mantendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de seis semanas. El de la Pobla de Vallbona se sometió a pruebas médicas el domingo por la noche Los resultados confirmaron que el futbolista tiene una costilla rota.